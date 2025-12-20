Las ventas navideñas toman envión gracias a las promociones y las cuotas

Las ventas navideñas se reactivaron en diversos rubros, impulsado por el medio aguinaldo, las promociones bancarias y la estabilidad de precios.

Faltan sólo cuatro días para la llegada de la Nochebuena, una de las fechas más fuertes para diversos rubros. En este marco, el movimiento comercial en Paraná ya tomó envión y se alinea con la tendencia que se observa a nivel nacional. Al respecto, comerciantes coinciden en que si bien diciembre comenzó con cierta cautela, la segunda quincena activó las ventas navideñas, y estiman que la próxima semana será clave para acrecentar esta tendencia, impulsada por el cobro del medio aguinaldo, las promociones bancarias y la tradicional compra de último momento.

En el rubro de las jugueterías , uno de los más relevantes en este consumo estacional, la expectativa está puesta en que las ventas navideñas ayuden a amortiguar un año complejo para la industria nacional. Esta percepción se basa en que los precios relativamente estables, los descuentos puntuales y la financiación en cuotas aparecen como las principales herramientas para seducir a los clientes, en un contexto atravesado por la competencia de las importaciones y los canales informales de venta.

Así lo confirma un relevamiento realizado a nivel país por la consultora Focus Market, que reveló que el 74% de los argentinos prioriza promociones y descuentos al momento de realizar las compras para estas fiestas, un dato que explica por qué los comercios apuestan fuerte a las ofertas y a los acuerdos con bancos y medios de pago.

En este sentido, en Paraná, las jugueterías tradicionales, los locales especializados en primera infancia, las librerías con sector infantil y las cadenas nacionales ofrecen descuentos que van del 10% al 50% en productos seleccionados, además de cuotas sin interés en tres y seis pagos en la mayoría de los casos.

Variadas opciones

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advirtieron que el sector trabaja con “precios por debajo de lo sostenible”, una situación que se repitió en varios rubros durante el año y que también se replica en las Fiestas. Aun así, destacan que es posible encontrar opciones accesibles desde los 3.000 pesos, como masas para modelar, bloques, autos de plástico, naipes, juguetes de primera infancia y artículos de playa.

Rafaela, encargada de un megashop de Paraná, reconoció que noviembre había sido más tranquilo de lo esperado, pero destacó que este mes trajo un repunte significativo. “Arrancó bien. Y como nosotros tenemos seis cuotas sin recargo, la gente se suma. Viene, mira, ve que hay precios accesibles y financiación, y compra”, resumió.

En su experiencia, el movimiento fue incluso mejor de lo previsto. “No teníamos mucha fe, pero se vendió de todo para Navidad. En cuanto a los arbolitos, los adornos y los artículos de decoración alusivos, nos quedamos casi cortos de mercadería y tuvimos que volver a comprar”, contó. Peluches, monopatines, pata-pata y juguetes vinculados a estrenos cinematográficos figuran entre los más buscados, impulsados en gran parte por los abuelos, que siguen apostando al regalo tradicional.

Al respecto, Rafaela destacó el valor de contar con productos surtidos: “La gente viene por un arbolito y se lleva algo más: un alargue, decoración, bazar. Siempre se suma algo extra”, afirmó.

En cuanto al ticket promedio, señaló que oscila entre los 50.000 y 100.000 pesos, dependiendo del producto y la cantidad de artículos.

Navidad Las ventas navideñas tomaron impulso esta semana Vanesa Erbes/ UNO

Por su parte Alberto, propietario de una juguetería y librería ubicada en la zona de calle Gualeguaychú y la Peatonal, observó un escenario con matices. “Las expectativas son buenas. Creo que este año nos puede ir un poquito mejor que el pasado, que fue más tranquilo y con aumentos bruscos de precios”, analizó.

Sin embargo, remarcó que la competencia con las plataformas de venta online es uno de los principales desafíos. “Competir con lo que se vende en plataformas de internet es difícil por los costos, sobre todo si se trata de sitios del exterior. Pero por ahora la expectativa es positiva”, señaló.

Entre los productos más consultados mencionó el juego de letras Stop, que ronda los 19.900 pesos, y un juguete volador que se maneja por proximidad de la mano, en un rango de precio similar. También contó que creció la demanda de sets de arte, con valores que van desde los 15.000 hasta los 55.000 pesos, según la calidad y el contenido.

Respecto a los medios de pago, indicó que si bien hay financiación en hasta tres cuotas, predomina el uso de transferencias y pagos con QR, y que el verdadero pico de ventas suele concentrarse en los últimos días previos a la Navidad.

Navidad música

Desde una juguetería de avenida Zanni, Carolina destacó que el mayor movimiento comenzó a notarse en los últimos días y que este año los precios se mantuvieron estables. “No hubo grandes aumentos, y eso ayuda mucho”, explicó.

La comerciante valoró especialmente iniciativas como la Noche de las Jugueterías –que se realizó el jueves de la semana pasada–, que si bien no representa el mayor volumen de ventas, fortalece el vínculo con los clientes. “Es más una experiencia: vino Papá Noel, un duende ayudó a los chicos a escribir las cartitas. Es generar cercanía más allá de lo comercial”, describió.

De cara a la semana previa a Nochebuena, señaló que la expectativa está puesta en el aguinaldo y en la apertura de los comercios durante el fin de semana y en horarios extendidos. “Muchos locales van a abrir sábado y domingo, que en nuestro caso ese día atenderemos de 9 a 12.30 y de 17 a 20; y los días 23 y 24 se hará horario corrido”, concluyó.

Mayor competencia en las ventas navideñas

En medio del aumento en el consumo que en general se da en el mes de diciembre, las jugueterías del país redoblan sus expectativas con las ventas de Navidad, una época del año donde suelen hacer la diferencia.

Temu El comercio electrónico argentino tiene hoy una fuerte competerncia en las plataformas extranjeras.

No obstante, tal como lo manifestó uno de los comerciantes consultados por UNO, ven con preocupación la competencia con las plataformas extranjeras, que se siente con fuerza este año, con un crecimiento en la demanda en sitios como Temu o Shein.

Pero además, las jugueterías se disputan los clientes con otros rubros, que también realizan promociones para vender más de cara a las Fiestas. Al respecto, Julián Benítez, gerente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), señaló que no sólo la importación y el contrabando generan un fuerte impacto negativo en el consumo en su sector, sino también la tecnología. “Hay cambios sobre la conducta de lo lúdico que se ha migrado hacia pantallas digitales. Una tablet o un celular no es juguete, pero no lo digo yo, lo dicen los especialistas pediatras. Ambos son dispositivos que provocan el efecto contrario de lo que genera un juguete”, opinó.