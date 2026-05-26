El futuro de la lechería: UNER impulsa la competitividad y la innovación en el sector productivo

Con una fuerte presencia en la Expo Todo Láctea, la Universidad exhibió el impacto del programa de Buenas Prácticas Lecheras y la propuesta formativa de nuevos profesionales. Una apuesta estratégica que articula ciencia, territorio y producción para impulsar la sostenibilidad de la lechería entrerriana.

Con una fuerte presencia en la Expo Todo Láctea, la Universidad exhibió el impacto del programa de Buenas Prácticas Lecheras y la propuesta formativa de nuevos profesionales. Una apuesta estratégica que articula ciencia, territorio y producción para impulsar la sostenibilidad de la lechería entrerriana.

Con una fuerte presencia en la Expo Todo Láctea, la Universidad exhibió el impacto del programa de Buenas Prácticas Lecheras y la propuesta formativa de nuevos profesionales. Una apuesta estratégica que articula ciencia, territorio y producción para impulsar la sostenibilidad de la lechería entrerriana.

Con una fuerte presencia en la Expo Todo Láctea, la Universidad exhibió el impacto del programa de Buenas Prácticas Lecheras y la propuesta formativa de nuevos profesionales. Una apuesta estratégica que articula ciencia, territorio y producción para impulsar la sostenibilidad de la lechería entrerriana.

La producción nacional de leche en Argentina marcó el nivel más alto de la última década. Este sector productivo e industrial tan relevante para nuestra economía, procesa un promedio de 27 millones de litros diarios, donde se destaca la provincia de Entre Ríos, junto con la de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Fue precisamente en esta última donde se llevó a cabo la Expo Todo Láctea , el evento nacional más relevante que reúne a industrias, productores, profesionales, áreas gubernamentales y universidades.

Equipos de investigadores, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) estuvieron participando en este evento realizado los días 12, 13 y 14 de mayo en la Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba, donde más de 20 mil personas, se vincularon con la propuesta académica y las investigaciones más innovadoras vinculadas con el sector. La articulación entre UNER, sector privado y políticas públicas, se plantea como la fórmula clave para lograr una lechería más eficiente, competitiva y sustentable.

Josefina Cruañes es investigadora y estuvo participando en Todo Láctea mostrando los avances del programa Buenas Practicas Lecheras (BPL), una iniciativa que implementó la universidad, junto con el Gobierno de Entre Ríos y el CFI, para asistir a 50 tambos entrerrianos hacia un proceso de mejora productiva e industrial. Las BPL permiten concretamente atender un mercado diverso en su desarrollo pero con necesidades competitivas muy desafiantes, según Cruañes, el “diagnóstico y plan de mejora tiene como objetivo que a través de las buenas prácticas lecheras, cada tambo logre avances en la producción de leche sana, segura y amigable con el ambiente, desde el origen”.

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El contexto en el que se encuentra el sector es claro, de acuerdo a los organizadores de la Expo, si bien la producción láctea se destina principalmente al mercado local, el porcentaje destinado a la exportación “genera divisas por más de U$S1.500 millones de dólares, por lo que la lechería hace un aporte enorme a la economía nacional”, remarcó José Iachetta, Director de la Exposición.

En este sentido, el trabajo de UNER junto a los tambos, cobra una relevancia estratégica fundamental ya que posiciona a la universidad como un actor de transformación. Cruañes agregó un dato importantísimo: las BPL no sólo implican “una mejora en la competitividad de los tambos entrerrianos, sino también constituyen en el entramado productivo provincial, un motor económico clave, un pilar en la identidad rural y en el arraigo familiar”. Es por eso que el rol de la universidad permite “resultados que se traducen en alimentos más seguros, en productores más eficientes y en una región más sostenible”, concluyó la investigadora.

Expo Lactea vacas

Ciencia, territorio e innovación láctea en la órbita universitaria

El sector lácteo se encuentra en un proceso activo de incorporación de tecnología e innovación, para ello, requiere de nuevos perfiles profesionales que puedan asistir a productores de estructura familiar y arraigo rural, así como a industrias que adoptan sistemas automatizados, como robots, para mejorar la eficiencia productiva.

Guillermo López, docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, sostuvo que “tanto la producción primaria como la producción industrial y de servicios, enfrentan desafíos en el ámbito nacional e internacional”. Los estudiantes de UNER no solo formaron parte de un stand junto al Gobierno de Entre Ríos que visibilizó la formación profesional, docente, de investigación y la vinculación tecnológica que la universidad reafirma para la cadena láctea, sino que además, junto a becarios participaron de instancias formativas y de intercambio “en las Jornadas Nacionales de Lechería y en un programa de capacitación de industria láctea” donde pudieron abordar temas de interés “que impactan en el desarrollo territorial específicamente de Entre Ríos”, afirmó López..

De esta manera, la UNER reafirma su compromiso con el desafío de formar profesionales preparados para la tecnología, la eficiencia y el arraigo rural en Entre Ríos. Este enfoque ratifica que la excelencia académica y la investigación científica no son ajenas a la realidad productiva, sino sus principales aliadas. Al articular el conocimiento con las demandas del sector lácteo, la universidad no solo acompaña el crecimiento de una de las industrias más pujantes del país, sino que también consolida su rol como un faro de innovación y desarrollo para Entre Ríos y la región.