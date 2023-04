Oliva apunta a alguien de otra provincia por el robo al municipio

El intendente mencionó que los nombres no se dieron a conocer públicamente por pedido expreso de sus abogados para no entorpecer la investigación. "Todas las operaciones que hace la Municipalidad quedan registradas y las personas fueron identificadas con sus nombres y CUIT, pero puede que no tengan nada que ver, eso es lo que se investigará", agregó.

Oliva aclaró que ninguno de los beneficiarios de los movimientos bancarios no autorizados es de la provincia de Entre Ríos. Dijo también que le pide "celeridad" al Poder Judicial para "lograr recuperar la plata".

Martín Oliva intendente de Concepción del Uruguay.jpg

Sobre quién podría ser la persona que cometió el delito de ingresar sin autorización a la cuenta bancaria del municipio y realizar las transferencias, Martín Oliva indicó: "No puedo permitir que alguien dude de la honorabilidad de las personas que trabajamos en la Municipalidad".

Luego estimó: "Es una persona deshonesta que no creo que tenga acceso a las claves, es alguien externo al Municipio. Desde la plataforma del Banco de Entre Ríos accedió de manera externa a las claves obtenidas desde las cuentas de nuestros trabajadores. Se operó desde ahí de manera fraudulenta. El Banco de Entre Ríos tendrá sus mecanismos y protocolos para dar con el responsable".

La denuncia

Días pasados, responsables de la cartera de Hacienda de la Municipalidad de Concepción del Uruguay detectaron movimientos en las cuentas bancarias que no eran compatibles con los registros contables del municipio. Esto motivó que Oliva ordenara el inmediato pedido del bloqueo de las cuentas del Banco de Entre Ríos, el inicio de un sumario interno para esclarecer los hechos y denuncia ante la Justicia.

En ese marco, desde la Fiscalía se dio inicio a la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y el miércoles miembros de la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Entre Ríos concurrieron a la Municipalidad, para investigar la falta a priori de dinero, que se calcula en 20 millones de pesos aproximadamente.

Paralelamente, las máximas autoridades del banco se encuentran investigando conjuntamente con Red Link lo sucedido. Así, se detectaron los movimientos que no fueron autorizados por los canales habituales que utiliza la Municipalidad para la transferencia de fondos.

Las investigaciones determinarán, en los próximos días, los procedimientos de recupero de los fondos denunciados, señalaron desde la Municipalidad. Asimismo, explicaron que los movimientos bancarios fueron detectados por las auditorías y controles que realiza a diario la Tesorería Municipal.