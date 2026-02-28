TC Mouras: Thiago Falivene se quedó con el 1 en La Histórica El de San Antonio de Areco fue el más rápido en la clasificación general del TC Mouras en Concepción del Uruguay. 28 de febrero 2026 · 17:59hs

Thiago Falivene voló en Concepción del Uruguay en el TC Mouras.

El TC Mouras cerró su actividad en la jornada de hoy con la clasificación general, que quedó en manos de Thiago Falivene. El piloto de San Antonio de Areco, con la Chevy del RUS MED Team, logró el mejor tiempo en el circuito de Concepción del Uruguay, que tiene una longitud de 4.279 metros.

Falivene, con el Chevrolet N°46, marcó 1’ 28” 170/1000 y relegó a Nicolás Jaime al segundo lugar, con un Dodge del Galarza Racing, a una diferencia de 407 milésimas. Quién se quedó en la tercera colocación fue Francisco Luengo, con una Chevy del RE Performance, a una distancia de 973/1000.

En la 4°) ubicación estuvo Esteban Mancuso, 5°) Valentino Alaux, 6°) Santino Ortíz, 7° Alan Denis Cifre, 8°) Fabrizio Maggini, 9° Ramiro De Bonis, 10°) Simón Volpi, 11° Esteban Luna, 12°) Marcelo Beraldi, 13° Nicolás Villamayor, 14°) Juan Tartaglino, 15° Santiago Arrigoni y 16° Alejandro Martínez. No más giros del TC Mouras por este sábado De esta manera, se terminó la actividad por este sábado para el TC Mouras, que volverá a saltar a pista este domingo, a partir de las 10.40, con la serie única. La misma será transmitida por Deportv y Motorplay.