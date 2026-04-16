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Concepción del Uruguay: dos motociclistas fueron arrastrados en medio del temporal

Dos motociclistas fueron arrastrados en la noche del miércoles por el agua en el zanjón del ex-Fapu y terminaron en el desagüe en Concepción del Uruguay.

16 de abril 2026 · 19:05hs
La moto cayó en un desagüe con dos ocupantes en Concepción del Uruguay.

La moto cayó en un desagüe con dos ocupantes en Concepción del Uruguay.

Dos motociclistas fueron arrastrados en la noche del miércoles por el agua en el zanjón del ex-Fapu y terminaron en el desagüe. El incidente en Concepción del Uruguay fue generado por las intensas lluvias que cayeron durante la jornada en Entre Ríos. El hecho ocurrió minutos antes de las 21 en la colectora Intendente González.

Las personas cayeron en el desagüe que atraviesa el Acceso Bruno y se dirige hacia el sur por los barrios Las Mandarinas y Villa Itapé. Según se observó en las cámaras de seguridad, la fuerte correntada provocada por la abundante precipitación hizo que los motociclistas perdieran el control al pasar por el badén y terminaran cayendo en el zanjón.

Los autos de TC estuvieron exhibidos en la plaza principal de la localidad de Paysandú.

El sonido del TC se escuchó en la otra orilla

La visita a la Histórica marcará la cuarta fecha de la temporada.

El TC llegará a Concepción del Uruguay con 57 autos

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A pesar de la peligrosidad de la situación, los motociclistas no sufrieron heridas de gravedad. El episodio vuelve a evidenciar las complicaciones que se generan en distintos puntos de la ciudad ante lluvias intensas. En este lugar específico ya se registraron situaciones similares en otras ocasiones y se ha pedido el entubado del desagüe.

Concepción del Uruguay Entre Ríos Agua
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El operativo fue en una vivienda de calle San Lorenzo, en la ciudad de San José.

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