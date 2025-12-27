El servicio de transporte público de pasajeros de Concepción del Uruguay quedó suspendido de manera definitiva desde el mediodía del miércoles. Los responsables de las líneas locales confirmaron que no se llegó a un arreglo con la Municipalidad respecto a la asistencia económica solicitada para el sector. “No tenemos más plata. Ya no sé cómo vamos a pagar los sueldos, pero no podemos seguir enterrándonos", dijo a La Pirámide el representante de la empresa concesionaria, Luis Caraballo.
Concepción del Uruguay: dejaron de funcionar los colectivos
La falta de acuerdo económico con el Municipio de Concepción del Uruguay paralizó el servicio de colectivos. La empresa asegura que no tiene para los sueldos
27 de diciembre 2025 · 14:20hs
Según la empresa la situación financiera de la prestataria es crítica y que la problemática se arrastra desde el mes de septiembre.
Si bien la intención era continuar con la prestación, la falta de respuestas por parte de las autoridades municipales ante el pedido de ayuda económica tornó inviable la logística. “Pedimos disculpas, pero no nos quedan medios económicos para seguir”, añadieron refrentes del sector.