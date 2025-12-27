Concepción del Uruguay: dejaron de funcionar los colectivos

La falta de acuerdo económico con el Municipio de Concepción del Uruguay paralizó el servicio de colectivos. La empresa asegura que no tiene para los sueldos

La falta de acuerdo económico con el Municipio de Concepción del Uruguay paralizó el servicio de colectivos. La empresa asegura que no tiene para los sueldos

El servicio de transporte público de pasajeros de Concepción del Uruguay quedó suspendido de manera definitiva desde el mediodía del miércoles. Los responsables de las líneas locales confirmaron que no se llegó a un arreglo con la Municipalidad respecto a la asistencia económica solicitada para el sector. “No tenemos más plata. Ya no sé cómo vamos a pagar los sueldos, pero no podemos seguir enterrándonos", dijo a La Pirámide el representante de la empresa concesionaria, Luis Caraballo.