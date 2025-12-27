Uno Entre Rios | El Mundo | China

China superó los 50.000 kilómetros de trenes de alta velocidad

27 de diciembre 2025
China volvió a marcar un hito en el transporte ferroviario global al superar los 50.000 kilómetros de red operativa de trenes de alta velocidad. El récord se alcanzó con la inauguración de una nueva línea estratégica que conecta la ciudad histórica de Yan'an con Xi'an, capital de la provincia de Shaanxi, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El nuevo tramo es operado por los trenes bala Fuxing, desarrollados con tecnología propia y diseñados para alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora. Gracias a esta incorporación, un recorrido que anteriormente demandaba varias horas puede realizarse ahora en apenas 60 minutos, lo que representa una mejora sustancial en términos de tiempo, eficiencia y conectividad regional.

Con esta ampliación, el sistema ferroviario chino consolidó una supremacía a escala global. El kilometraje operativo del país ya supera al total combinado de todas las redes de alta velocidad existentes en el resto del mundo, una cifra que da cuenta del alcance del proyecto y de la magnitud de la inversión sostenida en infraestructura durante las últimas dos décadas.

El crecimiento se inscribe en los objetivos establecidos por el actual Plan Quinquenal 2021-2025, período en el que China logró construir y poner en funcionamiento unos 12.000 kilómetros adicionales de vías de alta velocidad. Ese ritmo de expansión permitió cumplir anticipadamente varias de las metas trazadas por las autoridades en materia de transporte y desarrollo territorial.

La expansión también tuvo un impacto directo en la conectividad urbana. Actualmente, el 97% de las ciudades chinas con más de 500.000 habitantes cuenta con acceso a la red de trenes de alta velocidad, lo que facilita la movilidad de millones de personas y fortalece la integración económica entre regiones distantes.

Más allá de los beneficios en la vida cotidiana, la nueva línea entre Yan'an y Xi'an refuerza el posicionamiento de China como referente tecnológico en materia ferroviaria. El despliegue de los trenes Fuxing y la expansión sostenida de la red funcionan también como una plataforma de proyección internacional, en un contexto en el que el país busca establecer estándares propios en infraestructura y transporte a nivel global.

China Trenes velocidad Transporte
