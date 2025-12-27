Crece la tendencia de celebrar el Año Nuevo al aire libre en campings y balnearios de la zona

Para Año Nuevo anuncian altas temperaturas, y esto acrecienta la tendencia de pasar las Fiestas al aire libre. Villa Urquiza y Valle María se preparan.

Para muchos, la elección de despedir el año en un camping tiene un componente emocional y cultural. Es volver a un folclore más simple, donde el tiempo se mide de otra manera y el festejo se corre del centro comercial hacia la naturaleza. Con altas temperaturas anunciadas y buenas expectativas para enero, todo indica que los campings de la costa entrerriana volverán a ser protagonistas del Año Nuevo, confirmando una tendencia que mezcla nostalgia, economía, aire libre y ganas de empezar el año de otra manera.

En este marco, cada vez más familias y grupos de amigos eligen despedir el año lejos del living, la mesa formal y el reloj apurando el brindis. En su lugar, buscan naturaleza, río, arena, mates largos y cenas compartidas bajo las estrellas. En Entre Ríos, la tendencia de pasar Año Nuevo en campings y balnearios vuelve a consolidarse este verano, con destinos que se preparan para recibir a cientos de visitantes.

Valle María.jpg Valle María vivirá este sábado su clásica Fiesta del Sol y del Río Gentileza: Turismo Valle María

Localidades como Villa Urquiza y Valle María, sobre la costa del Paraná, ya registran movimiento sostenido y expectativas altas para el 31 de diciembre y los primeros días de enero. A ellas se suman otros puntos tradicionales del turismo de río, como Piedras Blancas, donde el camping y el balneario también forman parte de las costumbres veraniegas de muchas familias de la región.

Lejos de ser una propuesta improvisada, pasar Año Nuevo en un camping se apoya en rituales que se repiten: el asado compartido, la pesca al atardecer, la sobremesa larga y n muchos casos el primer chapuzón del año.

Villa Urquiza, un clásico para pasar las Fiestas

En Villa Urquiza, el camping y la playa funcionan como un clásico de las Fiestas, especialmente para Año Nuevo. Así lo explicó Débora, del área de Turismo local, quien remarcó que si bien Navidad suele vivirse más puertas adentro, el 31 de diciembre marca un quiebre. “En Año Nuevo generalmente viene mucha gente. Es muy común que el 25 de diciembre y el 1° de enero muchos pasen el día en el camping. Por ahí no se quedan a dormir, pero vienen a disfrutar, a comer con la familia y después van a la playa”, señaló.

La modalidad del “pasar el día” convive con quienes eligen acampar y despedir el año junto al río. Con ingreso general, sin necesidad de reservas previas, y precios accesibles publicados en las redes oficiales de Turismo Villa Urquiza, el destino se posiciona como una opción sencilla y cercana.

Villa Urquiza El camping de Villa Urquiza suele ser muy concurrido los fines de semana y esperan a gran cantidad de gente para Año Nuevo

La playa está habilitada desde principios de este mes, con guardavidas de 8 a 20, y una amplia extensión de arena que permite disfrutar incluso en temporadas de mayor concurrencia. El camping admite mascotas pequeñas, bajo normas de cuidado. La oferta de alojamiento incluye alrededor de 800 plazas en cabañas, bungalows y complejos, además de un camping con capacidad para unas 300 carpas.

“A la gente le gusta venir a desconectarse, estar al aire libre, lejos del ruido. Generalmente al camping vienen familias y gente grande”, explicó Débora, marcando un perfil que se repite en muchos destinos de río. Además, contó que la pesca sigue siendo una actividad fuerte incluso en días de calor, con lanchas y aficionados que llegan especialmente por esta práctica.

Por otra parte, recordó que la ciudad se prepara para la Fiesta de la Playa el 11 de enero, un evento clásico de la ciudad que convoca a una verdadera multitud cada año.

Festejos de Año Nuevo en Valle María

En Valle María, la propuesta da un paso más allá y combina fiesta popular, playa y camping en una experiencia integral que atrae visitantes de toda la región e incluso de otras provincias. La diversidad de espacios permite combinar pesca, playa y descanso en un mismo lugar.

El intendente Mario Socolovsky confirmó que para Año Nuevo y los primeros días de enero el camping suele llenarse, con personas que llegan incluso antes del 31 para instalarse y despedir el año allí. “Para el 31 siempre hay gente que ya se instala a despedir el año acampando. Es una forma distinta de celebrar, y el calor ayuda mucho”, señaló.

fiesta del sol y del río balneario valle maría 9.jpg Valle María tendrá su tradicional Fiesta del Sol y la Playa el 3 y 4 de enero

La localidad se prepara además para su tradicional Fiesta del Sol y del Río, que se realizará los días 3 y 4 de enero, con escenario, espectáculos y una organización que apunta a facilitar la estadía prolongada. Una de las decisiones destacadas de este año fue incluir una opción de acampe dentro del valor de la entrada, incentivando a que quienes asisten a los shows se queden a pasar la noche. “Con la entrada a la fiesta, la persona tiene incluido el balneario y el camping. De alguna manera incentivamos a que se queden, que pasen la noche, disfruten todo el día y se vayan al día siguiente”, explicó Socolovsky.

La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes llegan desde Santa Fe, Rosario y localidades del centro del país, con opciones que permiten pasar hasta tres noches, dos días de playa y dos jornadas de espectáculos a valores considerados accesibles.

Inversión y servicios

Tanto en Villa Urquiza como en Valle María, las playas están en óptimas condiciones, con el río a una altura adecuada, y son ideales para escaparle al calor estos días y recibir el 2026 con un brindis bajo las estrellas. En ambas localidades el crecimiento de esta modalidad turística viene acompañado de inversión en infraestructura y servicios para que los visitantes tengan el confort que necesitan.

Valle María.jpg Valle María es uno de los lugares más convocantes de la costa del Paraná. Gentileza: Turismo de Valle María

En Villa Urquiza reacondicionaron el camping para que la gente se sienta cómoda. Y durante el invierno en Valle María se realizaron importantes obras de mejora en el camping y la playa. “Restauramos y ampliamos uno de los cuerpos de baños más antiguos, mejoramos la zona de playa, sumamos terrazas de madera y trabajamos en la barranca para ampliar espacios. Siempre apostamos a mejorar la experiencia del visitante”, detalló el intendente.

Un punto especialmente valorado por los turistas es el de los precios internos. “Nuestra proveeduría funciona como un supermercado, con precios módicos. El turista lo valora mucho y termina comprando acá”, destacó Socolovsky, una política que apunta a que la estadía sea accesible y la gente los siga eligiendo.