Concordia: adjudicarán sector gastronómico del Aeropuerto

La Municipalidad de Concordia adjudicará en forma directa del sector gastronómico del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui

27 de diciembre 2025 · 09:37hs
El municipio avanzará con una adjudicación directa del espacio gastronómico del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui, tras dos llamados a licitación pública que quedaron desiertas.

El Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia quedó habilitado para avanzar con una contratación directa, tal como prevé la Ordenanza Municipal N° 34.698, que regula la concesión de espacios comerciales dentro de la terminal aérea, y que habilita este procedimiento luego de agotadas las instancias de licitación pública.

Esto permitirá optimizar los plazos de implementación y facilitar el contacto directo con empresarios y referentes del sector gastronómico, con el objetivo de desarrollar un espacio moderno, funcional y acorde a los estándares operativos que requiere un aeropuerto con vuelos comerciales y de aviación general.

Se convocó a empresarios y referentes del rubro interesados a visitar el Aeropuerto de Concordia, donde podrán recibir información detallada sobre el local disponible y conocer las condiciones generales de las actividades a desarrollar en el espacio gastronómico.

Desde el Ente remarcaron que el local gastronómico no estará destinado únicamente a los pasajeros, sino que fue concebido como un servicio integral para toda la comunidad que transita diariamente por el aeropuerto. Lo que incluye a turistas, tripulaciones de aviación general y vuelos comerciales, el personal permanente de la terminal y la comunidad aeroportuaria en su conjunto. En ese grupo se encuentran trabajadores de distintos organismos nacionales que operan en el aeropuerto, como la ANAC, PSA, EANA, ORSNA y el Servicio Meteorológico Nacional, entre otros.

Finalmente, se indicó que esta iniciativa forma parte de una planificación más amplia orientada a fortalecer los servicios aeroportuarios, promover inversiones privadas y mejorar la calidad de las prestaciones del Aeropuerto de Concordia, en un contexto de crecimiento de la actividad aérea y consolidación de la conectividad regional.

Concordia Aeropuerto Comodoro Pierrestegui sector gastronómico
