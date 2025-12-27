El municipio avanzará con una adjudicación directa del espacio gastronómico del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui, tras dos llamados a licitación pública que quedaron desiertas.
Concordia: adjudicarán sector gastronómico del Aeropuerto
La Municipalidad de Concordia adjudicará en forma directa del sector gastronómico del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui
El Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia quedó habilitado para avanzar con una contratación directa, tal como prevé la Ordenanza Municipal N° 34.698, que regula la concesión de espacios comerciales dentro de la terminal aérea, y que habilita este procedimiento luego de agotadas las instancias de licitación pública.
Esto permitirá optimizar los plazos de implementación y facilitar el contacto directo con empresarios y referentes del sector gastronómico, con el objetivo de desarrollar un espacio moderno, funcional y acorde a los estándares operativos que requiere un aeropuerto con vuelos comerciales y de aviación general.
Se convocó a empresarios y referentes del rubro interesados a visitar el Aeropuerto de Concordia, donde podrán recibir información detallada sobre el local disponible y conocer las condiciones generales de las actividades a desarrollar en el espacio gastronómico.
Desde el Ente remarcaron que el local gastronómico no estará destinado únicamente a los pasajeros, sino que fue concebido como un servicio integral para toda la comunidad que transita diariamente por el aeropuerto. Lo que incluye a turistas, tripulaciones de aviación general y vuelos comerciales, el personal permanente de la terminal y la comunidad aeroportuaria en su conjunto. En ese grupo se encuentran trabajadores de distintos organismos nacionales que operan en el aeropuerto, como la ANAC, PSA, EANA, ORSNA y el Servicio Meteorológico Nacional, entre otros.
Finalmente, se indicó que esta iniciativa forma parte de una planificación más amplia orientada a fortalecer los servicios aeroportuarios, promover inversiones privadas y mejorar la calidad de las prestaciones del Aeropuerto de Concordia, en un contexto de crecimiento de la actividad aérea y consolidación de la conectividad regional.