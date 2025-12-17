La Secretaría de Ambiente de la Provincia notificó formalmente al Municipio de Concepción del Uruguay tras constatar serias irregularidades.

La Provincia intimó al Municipio de Concepción del Uruguay por el basural a cielo abierto.

La Secretaría de Ambiente de la Provincia notificó formalmente al Municipio de Concepción del Uruguay tras constatar serias irregularidades en el funcionamiento del basural a cielo abierto de la ciudad, una situación que genera preocupación por su impacto ambiental y sanitario.

Según explicó Mariano Arbiza en declaraciones a LT11, el predio habría operado durante más de dos años sin contar con la habilitación correspondiente ni con el Certificado de Aptitud Ambiental exigido por la normativa vigente.

A esta falta administrativa se suman denuncias de mayor gravedad, como el vuelco de lixiviados –líquidos altamente contaminantes– en la vía pública y el bombeo de estos residuos hacia el arroyo de la China, afectando directamente el entorno natural.

La notificación enviada por la Provincia detalla una serie de observaciones y requerimientos que deberán ser respondidos por el Municipio en los plazos establecidos. En caso de no cumplirse con lo solicitado, se avanzará con la aplicación de sanciones.

Desde el Ejecutivo local indicaron que la requisitoria provincial ya se encuentra en análisis y que las áreas correspondientes están trabajando para dar respuesta a los puntos señalados, en un contexto que vuelve a poner en debate la necesidad de una gestión ambiental responsable y sostenida.