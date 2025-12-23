Uno Entre Rios | La Provincia | Sapo

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Una veterinaria de Concepción del Uruguay alertó a la comunidad tras atender dos casos de urgencia por perros intoxicados con el veneno de un sapo.

23 de diciembre 2025 · 15:21hs
Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados.

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados.

Una veterinaria de Concepción del Uruguay emitió un alerta a la población luego de registrarse casos de intoxicación en perros por el veneno de un sapo. Según informaron desde la clínica Dr. Vet, durante el domingo por la noche atendieron dos urgencias relacionadas con esta situación.

El primero de los casos fue el de un perro de raza salchicha que "lamentablemente llegó sin vida a la clínica y no se pudo hacer nada". Pocos minutos después, la misma familia volvió a comunicarse para advertir que otra de sus mascotas presentaba síntomas similares y requería atención inmediata.

La Provincia recategorizará a más de 12.000 trabajadores y en marzo presentará el proyecto del Convenio Colectivo de Trabajo

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

El gasto total del Presupuesto 2026 es de $6,4 billones, fija límite a la planta de personal, autoriza al Ejecutivo a modificar partidas y tomar crédito externo

Entre Ríos: se promulgó el Presupuesto Provincial 2026

LEER MÁS: Descubren en China una nueva especie de "sapo cornudo"

Preocupación por un sapo venenoso que causó la muerte de un perro

Sapo de caña (1).jpeg

Se trataba de una perra Pitbull que ingresó con “convulsiones, desorientación, pupilas dilatadas (midriasis), taquicardia y taquipnea (respiración y latido cardíaco acelerados), mucosas hiperémicas (rojas) e hipertemia (temperatura de 41° C)”, detallaron los profesionales.

Tras lo ocurrido, la familia revisó el patio de su vivienda en busca de alguna posible causa de intoxicación y allí encontraron un sapo de grandes dimensiones. La hipótesis es que la bufotoxina del animal habría sido el desencadenante del cuadro clínico. De acuerdo con las imágenes compartidas, se trataría de la especie Rhinella marina, conocida como "sapo de caña", un anfibio grande, de color pardo amarillento con tonalidades verdes.

Desde la veterinaria explicaron que no se trata del sapo común que suele verse en los patios de la zona, sino de una especie más propia de regiones del norte y tropicales. Sin embargo, señalaron que tras este episodio recibieron fotos de varios vecinos que aseguraron haberlos visto en sus casas. También aclararon que el veneno "sale de unas glándulas que poseen arriba y detrás de los ojos, de consistencia lechosa y blanquecina, que puede ser expulsada a distancia hacia ojos, nariz y boca del animal", y que estos sapos pueden alcanzar hasta 20 centímetros de tamaño.

Sapo Perros Concepción del Uruguay
Noticias relacionadas
Susana Medina abogó para que los sistemas de justicia sean inclusivos y con menos estereotipos.

Diputados intentará avanzar con el pedido de juicio político a Susana Medina

la Ley de reforma del Código Fiscal se propone mejorar la administración tributaria, promover el cumplimiento voluntario y distribución justa de cargas fiscales

La Cámara Diputados aprobó la reforma del Código Fiscal

La Municipalidad de Paraná informó cómo funcionará el servicio de transporte urbano de pasajeros durante las Fiestas de Navidad y Año Nuevo. Horarios de trenes 

Navidad y Año Nuevo: cómo funcionarán colectivos y tren

Mensaje de Monseñor Raúl Martín: Que tengan una muy feliz y santa Navidad.

Mensaje de Monseñor Raúl Martín: "Que tengan una muy feliz y santa Navidad"

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Ultimo Momento
Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Entre Ríos: se promulgó el Presupuesto Provincial 2026

Entre Ríos: se promulgó el Presupuesto Provincial 2026

La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

Policiales
Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Ovación
La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Hockey sobre patines: Rowing festejó en la categoría Junior

Hockey sobre patines: Rowing festejó en la categoría Junior

La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente de tránsito en Miami

La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente de tránsito en Miami

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

La provincia
Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Entre Ríos: se promulgó el Presupuesto Provincial 2026

Entre Ríos: se promulgó el Presupuesto Provincial 2026

Diputados intentará avanzar con el pedido de juicio político a Susana Medina

Diputados intentará avanzar con el pedido de juicio político a Susana Medina

La Cámara Diputados aprobó la reforma del Código Fiscal

La Cámara Diputados aprobó la reforma del Código Fiscal

Dejanos tu comentario