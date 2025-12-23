Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados.

Una veterinaria de Concepción del Uruguay alertó a la comunidad tras atender dos casos de urgencia por perros intoxicados con el veneno de un sapo.

Una veterinaria de Concepción del Uruguay emitió un alerta a la población luego de registrarse casos de intoxicación en perros por el veneno de un sapo . Según informaron desde la clínica Dr. Vet, durante el domingo por la noche atendieron dos urgencias relacionadas con esta situación.

El primero de los casos fue el de un perro de raza salchicha que "lamentablemente llegó sin vida a la clínica y no se pudo hacer nada" . Pocos minutos después, la misma familia volvió a comunicarse para advertir que otra de sus mascotas presentaba síntomas similares y requería atención inmediata.

Preocupación por un sapo venenoso que causó la muerte de un perro

Sapo de caña (1).jpeg

Se trataba de una perra Pitbull que ingresó con “convulsiones, desorientación, pupilas dilatadas (midriasis), taquicardia y taquipnea (respiración y latido cardíaco acelerados), mucosas hiperémicas (rojas) e hipertemia (temperatura de 41° C)”, detallaron los profesionales.

Tras lo ocurrido, la familia revisó el patio de su vivienda en busca de alguna posible causa de intoxicación y allí encontraron un sapo de grandes dimensiones. La hipótesis es que la bufotoxina del animal habría sido el desencadenante del cuadro clínico. De acuerdo con las imágenes compartidas, se trataría de la especie Rhinella marina, conocida como "sapo de caña", un anfibio grande, de color pardo amarillento con tonalidades verdes.

Desde la veterinaria explicaron que no se trata del sapo común que suele verse en los patios de la zona, sino de una especie más propia de regiones del norte y tropicales. Sin embargo, señalaron que tras este episodio recibieron fotos de varios vecinos que aseguraron haberlos visto en sus casas. También aclararon que el veneno "sale de unas glándulas que poseen arriba y detrás de los ojos, de consistencia lechosa y blanquecina, que puede ser expulsada a distancia hacia ojos, nariz y boca del animal", y que estos sapos pueden alcanzar hasta 20 centímetros de tamaño.