Ruta 12: chocó el guardarrail y quedó en e cantero central

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 141 de la Ruta 12 Autovía, carril Buenos Aires - Entre Ríos. Un automovil chocó el guardarrail

27 de diciembre 2025 · 09:26hs
El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 141 de la Ruta 12 Autovía, carril Buenos Aires - Entre Ríos. Un automovil chocó el guardarrail  
El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 141 de la Ruta 12 Autovía, carril Buenos Aires - Entre Ríos. Un automovil chocó el guardarrail  

Un siniestro vial ocurrió en la tarde del viernes en el kilómetro 141 de la Autovía N°12 carril Buenos Aires - Entre Ríos.

Por motivos que se investigan la conductora de un automovil Ford Fiesta, de 66 años con domicilio San Isidro Buenos Aires, perdió el control del vehículo, chocó el guardarraíl y quedó en el cantero central, según datos aportados por la propia damnificada.

Bomberos Voluntarios de Ceibas acudieron con una dotación y ambulancia del Centro de Salud Brazo Largo atendió a la mujer, quien resultó ilesa. Solo hubo daños materiales. También actuó personal de policía de Ceibas y Puesto Empalme, quienes asistieron el tránsito y quedaron a la espera un auxilio particular para despejar el cantero.

