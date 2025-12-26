Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Emiliano Stang seguirá un año más con Toyota, tras pelear por el título hasta la última fecha. “Voy a llegar con más confianza”, apuntó.

Tuvo una de sus mejores temporadas en el automovilismo y como consecuencia de ello fue oficializado para continuar una temporada más como piloto oficial. El crespense Emiliano Stang cumplió con creces en la temporada 2025 de TC 2000.

Con apenas un puñado de carreras en la categoría, se transformó en el piloto más ganador del año con cuatro triunfos, además se quedó con el campeonato de la Copa Rookie y peleó por el título hasta la última fecha en Junín.

A todo esto, Toyota lo confirmó por un año más como piloto que defenderá a la marca campeona de la categoría de mayor tecnología del país. El joven entrerriano es subcampeón y tuvo el honor de haberle disputado el título a su compañero de equipo, Matías Rossi hasta la fecha final.

"La verdad que el año fue muy bueno, muy positivo. Al campeonato estuvimos cerquita de ganarlo, llegamos con chance hasta la última carrera y hasta la última final con posibilidad de ser campeón”, dijo Emiliano a Ovación.

"El último fin de semana fue un fin de semana muy bueno. Veníamos ganando la carrera, estaba siendo muy bueno y se rompió una goma. Habíamos quedado último después que la goma se rompa, en puesto 16. Pudimos avanzar hasta el puesto cuatro en la final, creo que fue muy bueno eso”, agregó.

No obstante, Stang se mostró resignado con ese imprevisto, pero de todas maneras Rossi llegó entre los 10 de adelante y por más que el entrerriano hubiese ganado, el título quedaría en manos del Misil. "Obviamente queda un poco la amargura de que veníamos para ganar, veníamos con chances de ganar el campeonato. De todos modos, faltaba el resultado de Matías. Con el pinchazo se nos fueron todas las chances", comentó.

"Creo que sacando eso el final de temporada fue buena, pero obviamente no es lo que uno quiere llegando a esas instancias", contó Emiliano que llegó a los cuatro triunfos en el año y fue el piloto más ganador del certamen.

La estructura que comanda Darío Ramonda logró una excelente temporada con 16 podios en 12 carreras con seis triunfos: cuatro de Emiliano Stang, que fue el máximo ganador en 2025, y dos de Matías Rossi. En el 46º Campeonato Argentino de TC 2000, el piloto de Del Viso terminó primero con un total de 208 puntos, mientras que el de Crespo, quedó segundo con 186.

No obstante, haciendo un resumen de este torneo en el cual fue confirmado a principio de año como piloto oficial del Toyota Gazzo Racing, Stang indicó: "Fue un año muy positivo porque ganamos cuatro carreras, veníamos para ganar la quinta, siempre ando rápido, llegar con chance contra pilotos de muchísimo nivel a la definición, ser uno de los dos con chance para la definición, haber salido campeón de equipos, campeón de la Copa Rookie, obviamente que queríamos ser campeones en la general, pero bueno, son carreras así".

El optimismo de Emiliano Stang para el próximo año

Por último, el joven de 20 años se mostró agradecido porque continuará ligado al equipo Nipón por un año más. "Fue un año super positivo, nos dejó mucho. Además, ya estoy confirmado para el próximo año que sigo con la estructura. Voy a llegar con más confianza, más alineado con el equipo, con más idea de cómo trabajan ellos, cómo trabajo yo para para empezar mejor la temporada 2026 y obviamente ir a pelear por otro título".

El mismo director del equipo se refirió a la continuidad de los dos pilotos que este año fueron protagonistas de la temporada. “La dupla que logramos este año con Matías Rossi y con Emiliano Stang fue muy satisfactoria. Conseguimos ser campeones en todo lo que se puso en juego. Tengo la convicción y el sentido de que el equipo está preparado para darle continuidad a este proyecto. Ya estamos con la mente puesta en los objetivos y los trabajos planteados para el 2026 con los dos pilotos”, expresó Ramonda.

Para Toyota será su temporada Nº27 de manera ininterrumpida dentro del TC 2000, donde consiguió un total de cinco campeonatos de pilotos: cuatro con Matías Rossi (2011, 2013, 2020 y 2025) y uno con Norberto Fontana (2002); cinco títulos de equipos (2002, 2011, 2013, 2020 y 2025) y cuatro de marcas (2011, 2013, 2020 y 2025). Además, es el primer equipo en salir campeón en la nueva era SUV de la categoría con el Toyota Corolla Cross GR-S. En 2026 buscará seguir haciendo historia en el TC 2000.

De este modo, el Toyota Gazoo Racing anunció la continuidad de dos de sus pilotos: Matías Rossi y Emiliano Stang para la 47º Campeonato Argentino de TC 2000.

El calendario 2026 de TC 2000

Alejandro Levy, director de la categoría, adelantó en Campeones cómo será el arranque de año para el TC 2000: “Conociendo todos los calendarios, tenemos que definir el del TC 2000 para cerrar las fechas y los escenarios”. Al ser consultado por un posible arranque en Rosario, confirmó que la categoría irá a la ciudad santafesina, pero no confirmó que el inicio sea allí, pautado para la segunda quincena de febrero.

El evento en el circuito callejero de Buenos Aires está pautado para el 14 y 15 de marzo, y ya se trabaja en su realización: “Se viene bien, ya están las máquinas trabajando, se está preparando el reasfaltado y haciendo los caminos. Se están sacando los muros del Gálvez que van a usarse en el callejero, viene todo en los planes normales”.

Sobre la estructura deportiva, explicó que le “gustó todo el TC 2000”, pero que de posibles cambios se encarga Gabriel Furlán, director deportivo. Aunque sí se animó a confirmar que el calendario tendrá las tradicionales doce fechas anuales.

El Top Race unificó sus divisionales y cerró el año con un torneo transición, pero arrancará el 2026 junto al TC 2000 y la Fórmula Nacional: “Top Race es ahora nuestro objetivo para el 2026. No tengo dudas de que el parque va a estar alrededor de los veinte autos y va a correr junto con el TC 2000 en el callejero. Vamos a estar junto con cinco pilotos que vienen a subirse para trabajar con los equipos”.