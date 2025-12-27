Polémica por el manejo en ruta de la hija de El Polaco

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Valeria Aquino, expareja de El Polaco tras la publicación del video de la hija en común que tiene con el cantante, de tan solo 12 años, manejando en la ruta.

El hecho se hizo conocido porque la propia Aquino subió a redes sociales el video que causó indignación y muchas críticas. "Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”, decía el posteo.

SOLICITAN INHABILITAR LICENCIA A VALERIA AQUINO, EX DEL POLACO POR DEJAR QUE SU HIJA DE 12 AÑOS MANEJE UN RODADO Y GRABARLA - El pedido lo hizo la Agencia de Seguridad Vial tras la viralización del video. pic.twitter.com/pGraOp6Bjf

Si bien la ruta en la que circulaba el automóvil era una zona rural de poco tráfico las leyes en Argentina no permiten que menores de 12 años manejen vehículos de ningún tipo. La Ley 24.449 de Tránsito habilita desde los 16 años para ciclomotores sin pasajeros, y desde los 17 años para autos, camionetas y motos (hasta 150cc), siempre con autorización de los padres o tutores legales, y con la obligación de llevar la señalización de "principiante" durante los primeros seis meses.