Alcoholizado impactó a un auto detenido, se dio a la fuga y fue retenido

El conductor de un auto en Concordia circulaba con 1,8 gramos de alcohol en sangre. Impacto a un vehículo estacionado y le retuvieron su unidad.

El vehículo fue retenido por parte del personal de la Dirección de Tránsito durante este viernes.

En el mediodía de este personal de la Comisaría Tercera constató la presencia de un auto Fiat Cronos estacionado en la intersección de calles Belgrano y Augusto Niez de Concordia, el cual había sido colisionado por otro automóvil que, tras el impacto, se dio a la fuga, quedando en el lugar el paragolpes y la patente del rodado involucrado.

A partir de estos elementos, se irradió la localización del vehículo, logrando que el móvil a cargo del jefe de Operaciones, Roberto Barboza, localizara al automóvil implicado en Lamadrid y Tucumán, junto a su conductor.

El vehículo que provocó el siniestro resultó ser un Chevrolet Celta, conducido por un hombre de 42 años con domicilio en el barrio La Bianca, quien iba acompañado de una mujer de 46 años que presentaba lesiones en el rostro producto del impacto contra el parabrisas, pero negándose a recibir asistencia médica, consignó Concordia Policiales.

En el lugar se dio intervención a la Dirección de Tránsito, que realizó el test de alcoholemia al conductor del Chevrolet Celta, arrojando resultado positivo, con 1,8 gramos de alcohol en sangre, procediéndose a la retención del vehículo.