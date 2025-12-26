Uno Entre Rios | Policiales | auto

Alcoholizado impactó a un auto detenido, se dio a la fuga y fue retenido

El conductor de un auto en Concordia circulaba con 1,8 gramos de alcohol en sangre. Impacto a un vehículo estacionado y le retuvieron su unidad.

26 de diciembre 2025 · 18:18hs
El vehículo fue retenido por parte del personal de la Dirección de Tránsito durante este viernes.

El vehículo fue retenido por parte del personal de la Dirección de Tránsito durante este viernes.

En el mediodía de este personal de la Comisaría Tercera constató la presencia de un auto Fiat Cronos estacionado en la intersección de calles Belgrano y Augusto Niez de Concordia, el cual había sido colisionado por otro automóvil que, tras el impacto, se dio a la fuga, quedando en el lugar el paragolpes y la patente del rodado involucrado.

alcoholizado
Auto secuestrado en Concordia.

Auto secuestrado en Concordia.

A partir de estos elementos, se irradió la localización del vehículo, logrando que el móvil a cargo del jefe de Operaciones, Roberto Barboza, localizara al automóvil implicado en Lamadrid y Tucumán, junto a su conductor.

La pareja de una mujer quemó su ropa y la dejó en la calle esta madrugada, cerrando la puerta con llave. El sujeto fue demorado por violencia de género

Violencia de género: le quemó la ropa y la dejó afuera

un joven deportista de concordia murio ahogado en un camping

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

El vehículo que provocó el siniestro resultó ser un Chevrolet Celta, conducido por un hombre de 42 años con domicilio en el barrio La Bianca, quien iba acompañado de una mujer de 46 años que presentaba lesiones en el rostro producto del impacto contra el parabrisas, pero negándose a recibir asistencia médica, consignó Concordia Policiales.

En el lugar se dio intervención a la Dirección de Tránsito, que realizó el test de alcoholemia al conductor del Chevrolet Celta, arrojando resultado positivo, con 1,8 gramos de alcohol en sangre, procediéndose a la retención del vehículo.

auto Concordia alcohol
Noticias relacionadas
En Chajarí robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena. 

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

El auto volcó en el ingreso a la ciudad y los ocupantes fueron trasladados al hospital Masvernat.

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Entre Ríos hizo balance de Seguridad y Justicia: la Policía hizo 2.000 operativos de narcomenudeo, incorporó 70 patrulleros, 1.000 chalecos antibalas, 150 pistolas automáticas, entre otros materiales 

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

En Paraná, una mujer accionó el botón antipánico cuando expareja irrumpío en su casa. Otra denunció por intento de abuso sexual a su expareja. 

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Ver comentarios

Lo último

La sesión de Diputados se cayó y se dilata el tratamiento del Juicio Político a Susana Medina

La sesión de Diputados se cayó y se dilata el tratamiento del Juicio Político a Susana Medina

Indec: las ventas en supermercados crecieron 1,6% en octubre

Indec: las ventas en supermercados crecieron 1,6% en octubre

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió

Ultimo Momento
La sesión de Diputados se cayó y se dilata el tratamiento del Juicio Político a Susana Medina

La sesión de Diputados se cayó y se dilata el tratamiento del Juicio Político a Susana Medina

Indec: las ventas en supermercados crecieron 1,6% en octubre

Indec: las ventas en supermercados crecieron 1,6% en octubre

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió

Alcoholizado impactó a un auto detenido, se dio a la fuga y fue retenido

Alcoholizado impactó a un auto detenido, se dio a la fuga y fue retenido

El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

Policiales
Alcoholizado impactó a un auto detenido, se dio a la fuga y fue retenido

Alcoholizado impactó a un auto detenido, se dio a la fuga y fue retenido

Violencia de género: le quemó la ropa y la dejó afuera

Violencia de género: le quemó la ropa y la dejó afuera

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Ovación
El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

La provincia
La sesión de Diputados se cayó y se dilata el tratamiento del Juicio Político a Susana Medina

La sesión de Diputados se cayó y se dilata el tratamiento del Juicio Político a Susana Medina

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

Banco Pelay: advierten por presencia de verdín en el río

Banco Pelay: advierten por presencia de verdín en el río

Dejanos tu comentario