Récord: noviembre fue el mes con mayor movimiento aéreo de la historia del país

Casi 4,4 millones de pasajeros volaron el mes pasado, marcando un nuevo récord histórico en la aviación argentina

27 de diciembre 2025 · 14:30hs
Muchos argentinos viajan al exterior, aprovechando la paridad cambiaria

El mercado aerocomercial termina 2025 con niveles de operaciones récord. De acuerdo con los datos oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), noviembre de 2025 se consolida como el mejor noviembre de la historia para el sector aerocomercial argentino, con 4.392.597 pasajeros registrados en los aeropuertos del país. Esta cifra supera todos los registros previos y representa un incremento del 4% respecto del anterior récord alcanzado en 2023 y de un 7% respecto a noviembre de 2024.

Aerolíneas Argentinas.jpeg
Récord en la actividad aerocomercial

Entre enero y noviembre de 2025, 45.913.230 pasajeros se movilizaron por los aeropuertos del país, lo que constituye un récord histórico absoluto. Este resultado implica un crecimiento del 8% en relación con el máximo previo de 2023 y del 12% respecto de 2024.

Más allá de los datos concretos de nivel de actividad, esta mejora del sector se produce con cambios profundos respecto a lo que sucedía hasta hace dos años. No sólo el sector creció, sino que lo hizo con fundamentos diferentes, consignó el sitio www.arodarpost.com.ar.

Durante el período 2020-2023, el segmento de cabotaje estaba sostenido por el plan de subsidios que dispuso el gobierno de ese momento. El PreViaje ofrecía la devolución de hasta 50% de los costos en pasajes y alojamiento dentro del país.

Si bien, en teoría, se podía pensar que este régimen de promoción iba a beneficiar a las clases de menores ingresos que, de esta forma, iban a poder acceder al turismo nacional, en la práctica se vio que fue utilizado más por la clase media o alta que contrataron hoteles de 4 o 5 estrellas a precios más bajos o pudieron volar con tarifas más accesibles.

En cambio, en este 2025, la actividad del mercado de cabotaje termina con crecimiento sin la necesidad de aportes del Estado, lo que es más sano para las cuentas fiscales.

Aeropuerto.jpg
Turismo emisivo

En cuanto al segmento internacional, a diferencia de lo que sucedía un par de años atrás estaba sostenido por los turistas extranjeros que aprovechaban la brecha cambiaria que les abarataba la estadía.

Si bien hoy el turismo receptivo tiene un peso importante, hay un crecimiento de la cantidad de argentinos que eligen destinos del exterior para sus vacaciones. Esto se debe a que los costos internos se incrementaron en dólares y, a la hora de hacer cálculos, el turismo al exterior compite en precios con los valores locales.

El crecimiento actual se reflejó tanto en la mayor cantidad total de pasajeros registrada en los aeropuertos del país como en el récord histórico de pasajeros internacionales para un mes de noviembre, tanto sea de argentinos que viajan al exterior o de extranjeros que vienen al país.

A ello se suma el nivel más alto de movimientos aéreos jamás alcanzado en este período, consolidando una tendencia de expansión sostenida que se ha validado mes a mes a lo largo de 2025.

Pasajes al exterior impuesto proyectos DNU.jpg
Datos concretos

Los datos de ANAC muestran récord de pasajeros totales (usuarios de aeropuertos): 4.392.597. Esto significa 4% de crecimiento contra el récord previo de noviembre 2023 (4.214.471) y 7% más vs. noviembre 2024 (4.098.985)

El récord del segmento internacional (usuarios de aeropuertos) se alcanzó con 1.347.497 pasajeros. Un 14% más que el récord previo de noviembre 2024 (1.181.375)

En cuanto a los movimientos aéreos totales también se alcanzó un récord con 33.914 vuelos, un 2% más contra el récord previo de noviembre 2023 (33.154) y 3% más que en noviembre 2024 (33.017)

Aerolíneas argentinas vuelos exterior.jpg

En el segmento de cabotaje, el crecimiento también fue sostenido, con una suba respecto de noviembre de 2024, lo que reafirma la expansión continua de la conectividad aérea en la Argentina.

Es cierto que en la comparación con noviembre de 2023 hay una baja de 4%, pero no es una retracción pronunciada si se tiene en cuenta que, además del subsidio estatal que había, miles de turistas extranjeros –especialmente de países limítrofes– llegaban incentivando por la brecha cambiaria que, en ese momento, era amplia. Estos turistas utilizaban los vuelos internos para visitar los principales destinos turísticos nacionales.

