Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras El paranaense Iñaki Arrias, el ramirense Manuel Borgert y el villaguayense Juan Pablo Guiffrey podrían dar el salto de categorías en la temporada 2026. 25 de diciembre 2025 · 21:36hs

Pilotos entrerrianos podrán ascender dentro de las categorías de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), que dio a conocer las habilitaciones para la temporada 2026. A través de la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) informó al Departamento Deportivo las autorizaciones para cambios de marcas y ascensos de pilotos.

Iñaki Arrias.jpg Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras Entre los posibles ascensos se encuentra el ramirense Manuel Borgert, quien fue uno de los animadores del TC Mouras en la última temporada; y el villaguayense Juan Pablo Guiffrey, quien también compitió en la misma divisional.

LEER MÁS: Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo Ambos podrán competir, si así lo deciden, en el TC Pista, la categoría telonera del Turismo Carretera. Por otra parte, el paranaense Iñakl Arrias, que este año incursionó en TC Pista Pick Up y TC Pista Mouras, fue habilitado para ascender al TC Mouras en 2026.