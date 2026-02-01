Uno Entre Rios | Escenario | Festival

El Festival "San Isidro Canta y Baila" comenzó en Concepción del Uruguay

El festival “San Isidro Canta y Baila” arrancó bajo una luna llena de música y alegría en su primera noche. Este domingo habrá nuevas propuestas.

1 de febrero 2026 · 15:58hs
El Festival Barrial “San Isidro Canta y Baila” tuvo este sábado una primera noche multitudinaria y cargada de emoción, en una velada ideal, que se vivió bajo un cielo despejado y una luna llena que acompañó cada momento de música, danza y alegría en el Parque de la Ciudad “Ricardo López Jordán” en Concepción del Uruguay.

Esta noche finaliza el Festival “San Isidro Canta y Baila con otra noche que sin dudas será espectacular, desde las 21, con entrada libre y gratuita y la cantina a total beneficio de las instituciones del barrio.

Primera noche

Familias, vecinos y vecinas colmaron el predio para compartir una noche donde el folclore, la tradición y el espíritu comunitario fueron protagonistas, confirmando una vez más el fuerte arraigo que este festival tiene en el barrio San Isidro y en toda la ciudad. El clima festivo, el acompañamiento del público y el nivel artístico de las presentaciones marcaron un inicio más que exitoso para esta 35ª edición.

El festival es organizado por vecinos y vecinas del barrio San Isidro con el acompañamiento de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, y se desarrolla bajo el lema “Tradición, barrio y pertenencia: un festival que mantiene vivas nuestras raíces”, reafirmando su identidad como un espacio de encuentro y celebración colectiva.

Además de la propuesta cultural, el encuentro mantiene su impronta solidaria: todo lo recaudado en las cantinas será destinado a la Escuela N° 83 “Mesopotamia Argentina”, la Escuela Secundaria N° 26 y la Capilla San Isidro Labrador, mientras que el estacionamiento está a cargo de las divisiones inferiores del Club Atlético Uruguay, sumando apoyo a distintas instituciones de la comunidad.

El escenario se llenó de talento con las actuaciones de Raúl Daniel, Ballet Pasión Sin Fronteras, Zamba x 2, Los Concepcioneros, Itay, y un emotivo cierre a cargo de Pitu Monzalvo junto a “Sentimientos del Corazón”, generando aplausos y ovaciones a lo largo de toda la noche.

Esta noche, gran cierre del festival

Este domingo será la segunda y última noche del Festival “San Isidro Canta y Baila”, con una destacada grilla que incluirá a Diego Brossard y Juan Dening, Ballet Paihuen, Pitu Monzalvo, Ballet Mitai, Leo Ríos, Lautaro Obispo, Ballet Meraki y en el final Alejandra y Daniel prometen poner a bailar a todo el barrio y más allá, prometiendo otro encuentro a puro folclore, música popular y danza.

La entrada es libre y gratuita, y las actividades comenzarán a partir de las 21 horas. Durante la jornada habrá servicio de cantina, estacionamiento cuidado y venta limitada de sillas a precios accesibles, permitiéndose también el ingreso con sillones.

Tras una primera noche que quedará en el recuerdo, la invitación está abierta para vivir hoy el gran cierre de un festival que celebra la música, la identidad barrial y la solidaridad, en un clima familiar y popular.

