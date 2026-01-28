Héctor Aguirre denunció represión en el Puerto de Concepción del Uruguay: "Salieron a cazar compañeros".

El secretario gremial del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Concepción del Uruguay, Héctor Aguirre , explicó en diálogo con La Mañana de La Red (FM 88.7) los motivos del conflicto que derivó en protestas, represión policial y trabajadores detenidos en el puerto local.

Aguirre señaló que el gremio se encontraba acéfalo desde 2019 y que, tras una intervención a nivel nacional, se avanzó en su normalización. "Se pidió un interventor como corresponde, se normalizó el sindicato, se realizó una asamblea donde se eligió la junta electoral y se fijó la fecha de elecciones. Las elecciones se hicieron bajo la órbita del Ministerio y se firmó el acta correspondiente" , detalló.

Luego del proceso electoral, el SUPA notificó formalmente al Ente Portuario, a Prefectura y a la empresa URCEL sobre la nueva conducción gremial y solicitó una audiencia. "Presentamos notas a todos y pedimos que la empresa nos reciba. Nunca tuvimos respuesta. Se avisó que, de no recibirnos, íbamos a tomar medidas", afirmó.

El dirigente sostuvo que el conflicto se desató ante la falta de reconocimiento del SUPA local y denunció la intervención de otro gremio sin jurisdicción. " Acá opera el SUPA Bajo Paraná, que es de Zárate. Ellos no tienen jurisdicción en Concepción del Uruguay. Los puertos tienen sindicatos locales y nosotros tenemos personería y todos los papeles en regla", aseguró.

En relación a los hechos ocurridos durante la protesta, Aguirre denunció un accionar violento de las fuerzas de seguridad. "La represión estuvo muy mal. Salieron a cazar compañeros a cinco o seis cuadras del puerto. Hubo muchos heridos y seis compañeros detenidos. No les dieron tiempo ni de retirar las motos o bicicletas, incluso se las secuestraron", expresó.

Aguirre remarcó que al momento del operativo se estaba avanzando en una instancia de mediación y que regía una conciliación obligatoria prevista hasta el martes 10 de febrero. "Cuando nos pidieron que nos retiremos, nos estábamos retirando. No había necesidad de la violencia que se ejerció", sostuvo.

Sobre la situación laboral de los estibadores, el secretario gremial denunció condiciones precarias y salarios muy por debajo del promedio nacional. "Hoy hay 75 estibadores en el puerto. Se paga 49.000 pesos por una jornada de seis horas, cuando en cualquier otro puerto del país se paga 97.000. No hay baños, vestuarios ni condiciones básicas. Con este calor, los compañeros tienen baños químicos", explicó.

Finalmente, Aguirre confirmó que seis trabajadores continúan detenidos y que el gremio aguarda la resolución judicial. "Los abogados están trabajando en el tema. Nosotros vamos a respetar la conciliación obligatoria y no tenemos dudas de que vamos a quedar como los representantes legítimos de los estibadores del puerto de Concepción del Uruguay", concluyó.