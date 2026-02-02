La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) avanza en la detección e incorporación de metros cuadrados no declarados en diferentes sectores entrerrianos.

ATER detectó más de 700.000 metros cuadrados en edificaciones no declaradas en Concepción del Uruguay .

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) avanza en la detección e incorporación de metros cuadrados no declarados en diferentes localidades entrerrianas para corregir una inequidad tan extendida como injusta: viviendas y edificaciones ya construidas que siguen registradas como terrenos baldíos.

En este marco, procedimientos realizados por ATER en Concepción del Uruguay esta semana detectaron más de 700.000 m2 de edificaciones no declaradas, que equivalen a más de $1.300 millones de pesos en impuesto inmobiliario.

"No se trata de un `error¿: se trata de una irregularidad que debe ser corregida. Mientras un vecino responsable paga sus impuestos al día, hay propiedades de gran porte - incluso casas de tres pisos y construcciones de más de 1.000 m² - que tributaban como si fueran pastizales. El que tiene, debe pagar lo que corresponde", indicaron desde ATER.

El relevamiento en números

Los equipos abocados a esta tarea en Concepción del Uruguay identificaron datos concretos que remarcan la importancia y necesidad de estas acciones:

Se detectaron más de 700.000 m² de superficie construida (obras y mejoras edilicias) que no figuraban declarados.

Casi 4000 partidas fueron alcanzadas por el proceso.

En esta etapa, el 100 por ciento de lo impactado corresponde a inmuebles que figuraban registrados como baldíos.

Esta superficie equivale al 20 por ciento, aproximadamente, de lo que se estima formalizar en el sistema - en esta ciudad - cuando finalice la etapa de regularización en curso.

La clave del proceso: tecnología propia y despliegue territorial

Desde ATER explicaron que esta modalidad de regularización catastral - que se implementa por primera vez en Entre Ríos - opera mediante herramientas tecnológicas propias, combinando el Visor Catastral con relevamiento satelital para identificar mejoras edilicias no declaradas y actualizar la información parcelaria.

Un punto central del enfoque es la eficiencia: se trata de un procedimiento sin costo para los contribuyentes y ejecutado con equipo técnico de la Administradora. Esto permite sostener un esquema de control y actualización con capacidad estatal, optimizando recursos públicos y evitando gastos innecesarios.

El plan no se limita a la detección remota. Como parte del esquema de control, ATER realiza operativos presenciales sobre una muestra de los casos detectados, especialmente cuando se trata de construcciones de grandes dimensiones.

En Concepción del Uruguay se verificaron presencialmente más de 140 partidas que figuraban como baldíos y presentaban mejoras detectadas remotamente. Estas actuaciones incluyeron dos barrios privados y zonas residenciales. En total, las intervenciones abarcaron 28.435,94 m2.

Estos operativos priorizan las construcciones que superan los 1.000 m², porque ese metraje amerita verificar destino y características para descartar supuestos en los que, por la magnitud, pudiera tratarse de estructuras o usos distintos a una vivienda (galpones, tinglados o actividades económicas) que el análisis remoto no refleje completamente.

Más facilidades para estar en regla

ATER recordó que la declaración de mejoras es una obligación cuando se construye o se incorpora una obra en una propiedad, y subrayó un punto clave para el cumplimiento: hoy declarar es más fácil que nunca.

En el marco del proceso de modernización, se habilitó un circuito digital y gratuito para presentar la Declaración Jurada (DDJJ) de mejoras, reduciendo gestiones presenciales y facilitando el cumplimiento. El trámite se realiza a través de los servicios de ATER dentro del portal de ARCA, cumpliendo una serie de requisitos muy simples y accesibles.

El mensaje es doble: se corrigen inequidades con control y tecnología, y al mismo tiempo se pone a disposición del contribuyente un camino más ágil para mantener su situación en regla.

Impacto operativo y regularización

Los metros cuadrados identificados se incorporan al registro y se verán reflejados automáticamente en las próximas boletas. En este sentido, desde ATER se informó que si un propietario no está de acuerdo con la información incorporada o necesita rectificarla, puede realizar la Declaración Jurada correspondiente - la que debió presentarse al momento de construir - y gestionarla por las vías habilitadas, con la posibilidad de asistencia en las oficinas de ATER en su localidad.

Con este plan, ATER avanza en la corrección de una inequidad histórica: que cada contribuyente tribute según la realidad de su inmueble, fortaleciendo la justicia tributaria y defendiendo al vecino que cumple.