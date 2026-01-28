Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial.

Seis personas permanecen detenidas luego de los cortes vehiculares registrados en el Puerto de Concepción del Uruguay, en el marco de un conflicto intersindical que paralizó las actividades de la terminal portuaria.
Los hechos se produjeron durante las medidas de fuerza que bloquearon el ingreso de camiones al puerto, lo que afectó directamente la operatoria del buque Diazwell. Ante esta situación, se dispuso la intervención de las fuerzas de seguridad, que derivó en la detención de seis personas presuntamente involucradas en los cortes, tras una violenta represión con balas de gomas.
Los imputados quedaron a disposición de la Justicia y aguardan la audiencia que definirá su situación procesal, la cual está prevista para realizarse en un plazo máximo de 48 horas.
El conflicto generó importantes demoras en la actividad portuaria y mantiene en vilo a los sectores vinculados a la operatoria logística y comercial del puerto.