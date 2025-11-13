Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Comenzaron a operar las "cabinas vecinales" en el paso Concordia Salto

Se inició una nueva modalidad de control migratorio entre Concordia y Salto. Ya no será necesario descender del vehículo para mostrar la documentación.

13 de noviembre 2025 · 17:59hs
Se trata de una nueva modalidad de control aduanero que se implementa desde esta semana.

Se trata de una nueva modalidad de control aduanero que se implementa desde esta semana.

Desde esta semana comenzó a funcionar las “cabinas vecinales” en la represa de Salto Grande, por lo que se trata de un sistema más rápido y ya no será necesario bajarse del vehículo para mostrar los documentos a un empleado en el paso limítrofe entre Concordia y Salto.

migraciones
Agilizan el paso Concordia-Salto.

Agilizan el paso Concordia-Salto.

A partir de ahora, quien intente cruzar entre Concordia y Salto ya puede realizar el trámite migratorio desde su vehículo, entregando la documentación directamente en las nuevas cabinas. El sistema funciona tanto para el ingreso a la Argentina, como para la salida hacia Uruguay.

En el sentido Salto–Concordia se habilitaron cuatro cabinas operativas. A ese esquema se suma un control de Gendarmería Nacional del lado argentino, mientras que en la zona final del circuito también funciona un puesto de Aduanas de la República Oriental del Uruguay, ubicado sobre las últimas cabinas del recorrido.

Las cabinas ubicadas en Concordia

Por su parte, en el sentido Concordia–Salto, fueron instaladas otras cuatro cabinas de color blanco, identificadas con la palabra Migraciones. En este sector el conductor tampoco debe descender del vehículo: a través de la ventanilla entrega la documentación personal de todos los ocupantes y los papeles del rodado, consignó Diario Río Uruguay.

Las autoridades también informaron que esto se vio acelerado por las obras que se intensificaron en distintos sectores del paso de frontera. Los trabajos se concentran principalmente en el área donde anteriormente funcionaban las oficinas tradicionales de migraciones. De acuerdo a lo señalado, las tareas podrían prolongarse hasta diciembre o incluso enero.

Para orientar a los conductores, en los próximos días comenzará la colocación de cartelería identificatoria y semáforos, que permitirán ordenar la circulación y facilitar el tránsito de vehículos en ambos sentidos. Estos elementos serán claves para la operatividad completa del nuevo esquema fronterizo.

Como parte de las mejoras, del lado argentino también abrió sus puertas un mini-market, que ya se encuentra en funcionamiento y presta atención al público que circula por el complejo.

