Uno Entre Rios | Policiales | cocaína

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

La División Drogas Peligrosas desarticuló un punto de venta de cocaína en un allanamiento y detuvo a un hombre. Incautó droga, dinero y celulares.

17 de febrero 2026 · 11:56hs
Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Tras una exhaustiva labor investigativa, el personal de la División Drogas Peligrosas de esta Departamental concretó un exitoso procedimiento contra el narcomenudeo. La intervención, que se extendió desde las primeras horas de la tarde del lunes hasta la medianoche, permitió desarticular un punto de venta de cocaína y culminó con la detención de un hombre de 44 años.

Según se informó a UNO, la medida judicial fue librada por el Juzgado de Garantías de Colón, a cargo del Dr. Jesus Penayo Amaya, en el marco de una causa que investiga la supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de narcomenudeo. El allanamiento tuvo lugar en una finca situada sobre calle Durán, donde los efectivos policiales procedieron al registro minucioso del inmueble.

tras intensa busqueda, hallaron a un hombre que se perdio en el monte en colonia federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

marcharan en villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

LEER MÁS: Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Cocaína, teléfonos y dinero

Como resultado de la requisa, el personal actuante logró la incautación de diversos elementos de interés para la causa, entre los que se destacan: envoltorios que contenían en su interior clorhidrato de cocaína, cinco teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes, elementos de fraccionamiento (lísters de medicamentos y recortes de nylon varios, utilizados habitualmente para el acondicionamiento de las dosis) y una importante suma de dinero en efectivo en moneda nacional (pesos), además de moneda extranjera consistente en dólares, guaraníes y reales.

Durante el desarrollo del procedimiento, se procedió a la correcta identificación de cinco personas que se encontraban en el lugar. No obstante, por disposición de la magistratura interviniente, se ordenó la detención inmediata de un masculino de 44 años, quien fue trasladado a la dependencia policial quedando a disposición de la justicia.

cocaína Colón Hombre narcomenudeo
Noticias relacionadas
dos detenidos por incendiar un contenedor de basura en parana

Dos detenidos por incendiar un contenedor de basura en Paraná

En Federación, una persona dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje. 

Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

incendio en un galpon rural de villaguay dejo 500 cerdos muertos

Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

El accidente en la Autovía Artigas dejó personas lesionadas.

Autovía Artigas: una familia terminó con heridas luego de un accidente

Ver comentarios

Lo último

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Entre Ríos: se realiza este miércoles la apertura de las sesiones ordinarias

Entre Ríos: se realiza este miércoles la apertura de las sesiones ordinarias

Ultimo Momento
Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Entre Ríos: se realiza este miércoles la apertura de las sesiones ordinarias

Entre Ríos: se realiza este miércoles la apertura de las sesiones ordinarias

Trigo: la región centro, protagonista principal de la campaña 2025/26

Trigo: la región centro, protagonista principal de la campaña 2025/26

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Policiales
Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Dos detenidos por incendiar un contenedor de basura en Paraná

Dos detenidos por incendiar un contenedor de basura en Paraná

Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

Ovación
Organizan un evento solidario en el Club Peñarol

Organizan un evento solidario en el Club Peñarol

¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

Sabotaje digital en El Calafate: la ACTC confirmó que el TC sufrió un entorpecimiento intencional

Sabotaje digital en El Calafate: la ACTC confirmó que el TC sufrió un entorpecimiento intencional

Deportivo Riestra y Newells empataron en el cierre de la quinta jornada

Deportivo Riestra y Newell's empataron en el cierre de la quinta jornada

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

La provincia
Entre Ríos: se realiza este miércoles la apertura de las sesiones ordinarias

Entre Ríos: se realiza este miércoles la apertura de las sesiones ordinarias

Trigo: la región centro, protagonista principal de la campaña 2025/26

Trigo: la región centro, protagonista principal de la campaña 2025/26

Entre Ríos: sube la temperatura y hay alerta por lluvias y tormentas

Entre Ríos: sube la temperatura y hay alerta por lluvias y tormentas

Movilidad eléctrica en la región: entre el avance tecnológico y los desafíos pendientes

Movilidad eléctrica en la región: entre el avance tecnológico y los desafíos pendientes

Alerta por tormentas fuertes este martes en Entre Ríos

Alerta por tormentas fuertes este martes en Entre Ríos

Dejanos tu comentario