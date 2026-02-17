Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

La División Drogas Peligrosas desarticuló un punto de venta de cocaína en un allanamiento y detuvo a un hombre. Incautó droga, dinero y celulares.

Tras una exhaustiva labor investigativa, el personal de la División Drogas Peligrosas de esta Departamental concretó un exitoso procedimiento contra el narcomenudeo. La intervención, que se extendió desde las primeras horas de la tarde del lunes hasta la medianoche, permitió desarticular un punto de venta de cocaína y culminó con la detención de un hombre de 44 años.

Según se informó a UNO , la medida judicial fue librada por el Juzgado de Garantías de Colón, a cargo del Dr. Jesus Penayo Amaya, en el marco de una causa que investiga la supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de narcomenudeo. El allanamiento tuvo lugar en una finca situada sobre calle Durán, donde los efectivos policiales procedieron al registro minucioso del inmueble.

Cocaína, teléfonos y dinero

Como resultado de la requisa, el personal actuante logró la incautación de diversos elementos de interés para la causa, entre los que se destacan: envoltorios que contenían en su interior clorhidrato de cocaína, cinco teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes, elementos de fraccionamiento (lísters de medicamentos y recortes de nylon varios, utilizados habitualmente para el acondicionamiento de las dosis) y una importante suma de dinero en efectivo en moneda nacional (pesos), además de moneda extranjera consistente en dólares, guaraníes y reales.

Durante el desarrollo del procedimiento, se procedió a la correcta identificación de cinco personas que se encontraban en el lugar. No obstante, por disposición de la magistratura interviniente, se ordenó la detención inmediata de un masculino de 44 años, quien fue trasladado a la dependencia policial quedando a disposición de la justicia.