Colectivos: dos años más de martirio

Las empresas amenazaron otra vez. Dejarían de circular colectivos en horario nocturno. La actual gestión no rescindirá el contrato, que se extiende hasta 2025.

“Serán causales de caducidad de las concesiones: a) Cuando los servicios se realicen en forma deficiente o incompleta de manera reiterada por causas imputables al Concesionario, y no se regularicen los mismos después de haber sido intimados formalmente. b) Se suspendan de manera reiterada los servicios sin causa justificada y/o con causas directamente imputables al Concesionario”.

El contrato incluía mejoras en el servicio que hoy parecen pasajes de un cuento de hadas. Progresivamente, se incorporaría, por ejemplo: la circulación de colectivos en horario nocturno con nuevos recorridos en la franja horaria entre las 1 y las 5.30 de la madrugada; una rebaja del costo del boleto del 20% en horarios no pico de 8 a 11 de la mañana; o un sistema de líneas combinadas que permitiría tomarse más de un colectivo en un lapso de 60 minutos pagando sólo el primer boleto.

A cinco años de vigencia de este contrato, lamentablemente nos conformaríamos con mucho, muchísimo, menos que todas esas comodidades y beneficios. Simplemente nos aliviaría una frecuencia regular y que no haya que esperar una hora fuera de los horarios pico (ni hablemos de los fines de semana). Contar con recorridos un poco más generosos en los barrios lejanos al centro y que no haya que caminar 10 cuadras en algunos casos hasta la parada más cercana, eso ya sería para ponerse contentos. Y vivir sin la incertidumbre de cada mes, la duda sobre si habrá paro o no), es decir si los choferes cobrarán lo que les corresponde o si los empresarios les retacearán sus salarios y/o aguinaldos... ¡sería una ciudad de ensueño! Cuando todo eso falla perdemos y nos angustiamos siempre los mismos: los usuarios y los colectiveros, que tienen que poner la cara y aguantar las quejas.

(¿Quiénes no pierden nunca?)

Este martes nos enteramos de una nueva amenaza de las empresas. La federación nacional de los transportistas de pasajeros informó que la ecuación económica del sector “está quebrada”, como consecuencia de “un grave desequilibrio de ingresos, desactualizados e insuficientes”, y los costos de la operación que se incrementan “sin control”. Por lo tanto, a partir del 1° de octubre reducirían los servicios en todo el país y suspenderían a los choferes que perderían esos recorridos. La concesionaria paranaense Buses anticipó que se plegará a la medida de fuerza.

El martirio está a la vista. Si la negociación entre Estado y privados no prospera, en 10 días empezará una nueva fase aún peor del servicio.

UNO consultó a autoridades del área de Transporte del Municipio de Paraná. Por un lado, aclararon que no recibieron ningún aviso formal de parte de las empresas sobre el presunto corte de recorridos. Recordaron que tienen un centro de control para verificar por GPS si cada colectivo hace el recorrido que le corresponde y en los horarios que tiene programados. Y aseguraron que cada vez que constatan un incumplimiento “importante” o “reiterado”, envían “órdenes de servicio” para que las empresas reestablezcan el servicio correctamente. Cuando el concesionario persiste en el incumplimiento –afirmaron– se sanciona a las empresas con multas que fija el Juzgado de Faltas.

Finalmente, dado que las vulneraciones al contrato por parte de las empresas fueron incontables en los últimos años, UNO preguntó si, en caso de que se corte el servicio una vez más, la actual gestión evalúa rescindir y licitar nuevamente. El funcionario aclaró que “no es una tarea fácil que se pueda hacer de un día para el otro” y que esto podría dejar las calles de Paraná sin colectivos. No obstante, reconoció que el contrato estuvo mal hecho en su momento y admitió: “La próxima gestión va a tener que replantear la concesión”.

¿Cuándo vence el actual contrato? En 2025, con posibilidad de prorrogarse por cuatro años más. Hasta 2029. En el mejor de los casos, nos quedan dos años.