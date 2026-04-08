Entre Ríos registró 75 casos de intoxicación por monóxido de carbono en 2025.

Entre Ríos registró superó la media nacional en intoxicación por monóxido de carbono y se alerta sobre riesgos en invierno.

La intoxicación por monóxido de carbono (CO) es un problema de salud pública en Argentina por su frecuencia y riesgo de mortalidad . Este gas inodoro, incoloro e insípido se produce por la combustión incompleta de materiales con carbono, como gas natural, kerosén, carbón, madera o combustibles líquidos, y puede causar intoxicaciones graves, especialmente en espacios domésticos o laborales mal ventilados.

La mayoría de los eventos en Argentina se originan por exposiciones no intencionales dentro del hogar, vinculadas al uso inadecuado, desperfectos o falta de mantenimiento de artefactos para calefacción o cocción en espacios cerrados.

Entre Ríos y Argentina registran más casos de intoxicación por CO

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Entre 2019 y 2025, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) notificó un total de 9.693 eventos de intoxicación por CO, de los cuales 8.700 (90%) fueron confirmados. De estos casos confirmados, 6.847 (78,7%) se diagnosticaron por criterio clínico, 1.167 (13,4%) por laboratorio y 686 por criterio epidemiológico. Durante este período se registraron 55 fallecidos, siendo 2023 el año con mayor número de óbitos (11). La notificación de casos se mantiene constante a lo largo del año, con un aumento estacional sostenido entre abril y septiembre. El pico más alto se registró en la semana epidemiológica 27 de 2025, con 487 casos, cifra 1,8 veces superior al máximo observado en 2024.

A nivel nacional, las tasas de intoxicación por CO muestran un leve incremento: de 2,77 casos cada 100.000 habitantes en 2022 a 4,19 en 2025. Por regiones, el Sur registra, en promedio, tasas cinco veces superiores a la media nacional, mientras que la región de Cuyo mantiene valores que duplican el promedio del país. El NOA refleja valores y tendencias similares al promedio nacional, la región Centro, con una tendencia ascendente, mantiene tasas por debajo de la media, y el NEA presenta los valores más bajos a lo largo del período analizado.

En Entre Ríos, durante el período 2022-2025 se notificaron 20 casos en 2022 (tasa 1,42), 35 en 2023 (tasa 2,46), 59 en 2024 (tasa 4,11) y 75 en 2025 (tasa 5,18), superando la media nacional y situándose como una de las provincias de mayor riesgo dentro de la región Centro.

Aunque la mayor cantidad de casos absolutos se concentra en Buenos Aires y en la región Centro, la heterogeneidad en la notificación provincial es notable. Las provincias del Sur, como Tierra del Fuego, Neuquén, Santa Cruz y Chubut, presentan tasas superiores a 20 casos cada 100.000 habitantes, multiplicando hasta diez veces la tasa nacional en Tierra del Fuego y siete veces en Neuquén. Las provincias de Cuyo, aunque con menor incidencia absoluta que las del Sur, también presentan tasas elevadas, destacando Mendoza, San Juan y San Luis.

El monitoreo epidemiológico realizado por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación y por las áreas jurisdiccionales permite identificar variaciones estacionales, fuentes de exposición y efectividad de las medidas de prevención. Dada la naturaleza prevenible del evento, la información del SNVS 2.0 resulta fundamental para dimensionar el impacto de la intoxicación por CO, mejorar las estrategias de control y reforzar la articulación intersectorial para reducir su incidencia.

En Entre Ríos, los datos muestran un aumento sostenido de casos en los últimos años, alcanzando en 2025 una tasa de 5,18 casos cada 100.000 habitantes, lo que destaca la necesidad de reforzar las medidas preventivas en el hogar, particularmente durante los meses fríos, cuando se produce la mayor concentración de eventos.

La vigilancia continua y la concientización sobre el correcto uso y mantenimiento de los artefactos de calefacción y cocción son herramientas esenciales para disminuir el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.