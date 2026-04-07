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Alarma en una escuela de La Paz: un alumno de 13 años llevó un arma casera en su mochila

El elemento fue secuestrado por la Policía en La Paz y el menor quedó a disposición de la Justicia antes de ser entregado a sus padres.

7 de abril 2026 · 21:43hs
Un estudiante de 13 años fue sorprendido con un arma de fabricación casera dentro de una escuela de La Paz.

Un estudiante de 13 años fue sorprendido con un arma de fabricación casera dentro de una escuela de La Paz.

Un preocupante episodio se registró este martes en la ciudad de La Paz, en Entre Ríos, cuando un estudiante de 13 años fue sorprendido con un arma de fabricación casera dentro de la Escuela Nº 109 “Carlos Daniel Vila”.

Lo que pasó en La Paz

Según informaron fuentes policiales de la Jefatura Departamental La Paz, el hecho ocurrió durante la tarde, luego de que autoridades escolares alertaran sobre la posible presencia de un arma entre las pertenencias de un alumno.

El hombre fue rescatado en la zona de barrancas de La Paz.

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Ante el aviso, efectivos de la Comisaría Primera se hicieron presentes en el lugar y constataron que el menor tenía en su poder un arma de fuego tipo “tumbera”, de fabricación casera. De inmediato, los uniformados procedieron al secuestro del elemento y garantizaron la seguridad dentro de la institución.

La situación fue comunicada a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso el formal secuestro del arma y la intervención del Defensor Oficial, además de dar participación a los organismos de protección de menores.

El adolescente fue correctamente identificado por las autoridades y, tras cumplirse los procedimientos de rigor, fue entregado a sus padres.

El hecho generó preocupación en la comunidad educativa, ya que pone en evidencia la necesidad de reforzar los controles y el acompañamiento a los jóvenes para prevenir este tipo de situaciones de riesgo dentro de las escuelas.

En el caso intervino personal de la Comisaría Primera, con conocimiento de la Justicia y las áreas correspondientes de protección de la niñez.

La Paz alarma años La Paz
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