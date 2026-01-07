Uno Entre Rios | Ovación | Cirugía

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

Milagros Bordón, jugadora de Los Espinillos, necesita una cirugía costosa en su hombro izquierdo y se lanzó una campaña solidaria para ayudarla.

7 de enero 2026
Milagros Bordón, jugadora de rugby del club Los Espinillos de Concordia, atraviesa un difícil momento de salud y necesita someterse a una cirugía compleja y de alto costo a raíz de una lesión en su hombro izquierdo. La intervención es fundamental para su recuperación y para que pueda volver a desarrollar con normalidad su vida cotidiana y deportiva.

Ante esta situación, familiares, amigas, compañeros de equipo y la comunidad deportiva iniciaron una campaña solidaria para ayudarla a cubrir los gastos médicos. Toda colaboración, por mínima que sea, resulta de gran ayuda, al igual que la difusión del mensaje para llegar a más personas.

Campaña solidaria por Milagros Bordón, jugadora de Los Espinillos

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo mediante una transferencia bancaria a la siguiente cuenta, o bien compartiendo esta información para ampliar la red de apoyo.

Datos para colaborar:

Titular: Milagros María Belén Bordón

CVU: 14300017130101031900010

Alias: mili.bordon14

Desde el entorno de Milagros agradecen profundamente cada gesto de solidaridad y acompañamiento en este momento tan importante.

