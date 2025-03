Los Bomberos Voluntarios se destacan por su vocación, compromiso y capacitación constante

Ferderación de asociaciones de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos 2.jpg

Sobre este tema dialogó con UNO Leandro Arribalzaga, vicepresidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, y señaló: “En la actualidad los bomberos voluntarios de Entre Ríos están todos certificados, capacitados, y cada uno tiene sus diferentes cualidades y su especialidad. Hay una brigada, por ejemplo, que es de incendios forestales, que está conformada por 165 bomberos de toda la provincia y más allá de saber sobre otras cosas, fundamentalmente están abocados a su especialización. Hay otros que forman parte de la Brigada K9, integrada por binomios que componen guías y perros entrenados para la búsqueda de personas con vida o restos humanos. Y en Concepción del Uruguay, Villa Elisa, San José, y también en Chajarí está la parte de rescate acuático. O sea, no todos cuentan con todas las especialidades, que son 19 en total, porque es imposible tener todas las brigadas en cada uno de los cuarteles”.

Práctica de la Brigada K9 de los Bomberos Voluntarios

En el caso de la Brigada K9, se reunieron el viernes y sábado en Villa Elisa, donde Arribalzaga, quien comentó: “En los encuentros del K9 se juntan de diferentes cuarteles de la provincia, porque en algún momento van a trabajar en conjunto y tienen que practicar. Ahora hicieron un trabajos de búsqueda, y abordaron distintos temas y prácticas con los perros”.

Arribalzaga destacó que Matías Albornoz, del cuartel de General Ramírez, es uno de los instructores más reconocidos a nivel nacional, y subrayó: “La Brigada K9 ha participado en muchas actividades de búsqueda fuera de la provincia, porque la consideran como una de las que está en condiciones de poder trabajar. Ha estado en el caso Loan, en Corrientes, por ejemplo”. Acto seguido, explicó: “La Federación de Entre Ríos pertenece al Consejo Nacional de Bomberos, donde Aarón Mendoza, que también es del cuartel de Ramírez, es el subjefe a nivel país a cargo de lo que es la parte operativa. Ese organismo es el que va convocando a las diferentes instituciones, cuarteles, federaciones, cuando se necesitan ya sea para la búsqueda con perros, o en incendios, como ha pasado ahora en Neuquén. Son diferentes actividades para las que se los requiere”.

Bomberos Voluntarios K9.jpg Brigada k9. Hubo prácticas conjuntas de binomios de varios cuarteles.

En cuanto a la importancia de formarse, indicó: “La capacitación empieza desde antes de que el bombero ingrese a la actividad, y culmina cuando se retira, después de 25 años de servicio. Todos los años tiene la obligación de capacitarse, porque todo, permanentemente, va cambiando: los incendios, los accidentes, todo evoluciona de diferente manera. Por ejemplo, hace 20 o 30 años atrás eran muy pocos los colchones de goma espuma, que ese producto es altamente tóxico, y el bombero tiene que prepararse para eso. Otro ejemplo es que un auto van cambiando los lugares donde están las garrafas que llenan el airbag; y cuando hay un accidente tienen que saber dónde cortar el vehículo si hay que rescatar a alguien, evitando dañar esa garrafita, porque puede estallar; entonces tienen que aprender eso, y en cada modelo es distinto. Hay un sinfín de cosas que los obliga a que permanentemente vayan especializándose y vayan capacitándose. Y siempre van apareciendo nuevas técnicas de trabajo”.

Otras capacitaciones

Este mes también inició con una capacitación en Rescate Acuático en General Ramírez, en la que participó el cuerpo activo de la localidad y estuvo dirigida por el oficial inspector José Ibarra. “Hay dispuestas capacitaciones cada 15 días hasta el mes de diciembre. En esta oportunidad agradecemos al Polideportivo Municipal por permitirnos el uso de las piletas para poder llevarla a cabo”, expresaron en su Fanpage, donde también contaron que hicieron una práctica de abastecimiento, con la prueba de un nuevo equipamiento adquirido para incendios forestales, a cargo del suboficial mayor Andrés Yauck.

El oficial principal Guillermo Castro, referente de la capacitación de General Ramírez y del Comité de la Academia Provincial, remarcó a UNO: “La capacitación es constante, porque siempre van llegando elementos y herramientas nuevas. Para quienes no pueden ir, se van editando videos sobre el uso de esos equipamientos y se van subiendo a nuestros canales o páginas. Programamos capacitaciones durante todo el año, armando un cronograma con fechas tentativas, y tenemos un equipo de instructores. Y si bien el cuerpo de bomberos completo debe tener una formación general en todos los ámbitos, hay chicos que se inclinan por una especialidad”.

Bomberos Voluntarios.jpg Práctica. En Ramírez se capacitaron en el manejo de un nuevo equipo para incendios forestales.

A su vez, destacó: “Tenemos varios entrerrianos trabajando como instructores en las diferentes especialidades en la Academia Provincial. Justamente de Ramírez hay cinco o seis personas que están trabajando en la Academia Nacional también”.

Por último, recalcó: “Es importante que la gente sepa no sólo lo que hacemos, sino en qué se invierten a veces los aportes que los vecinos hacen en cada localidad de la provincia y del país. Queremos agradecerles, al igual que a cada bombero que está día a día en el cuartel, así como a los que aportan un granito de arena un tiempo. También a la gente de las comisiones directivas que laburan mucho para poder sostener los cuarteles, que hacen un trabajo muy intenso para obtener subsidios y demás, ya que eso exige mucho trabajo administrativo, hay que dedicarle tiempo, y lo de ellos es voluntario también. Y a nuestras familias, porque si un bombero no tiene el apoyo de su familia atrás, sea soltero o casado, sea hijo, padre, madre, no podría estar ahí adentro y cumplir con su vocación”.

Un sistema solidario

Los Bomberos Voluntarios de Entre Ríos enviaron un cargamento que recolectaron en la provincia para donar a los damnificados por la inundación en Bahía Blanca. En total fueron seis camiones en la semana. De todo lo que consiguieron gracias a una campaña solidaria, hay muchas prendas de vestir, y Arribalzaga aclaró: “Ya cerramos la campaña y en Bahía Blanca nos dijeron que ya tienen mucha ropa, así que estamos organizando para mandarla a Orán, en Salta, donde también hubo anegamientos e inundación”.

“Tenemos muchas cosas para repartir, pero también eso lleva una logística impresionante, porque hay que conseguir el camión, a ver si podemos conseguir combustible”, concluyó.