Se presentó en Paraná el Ciclo de Capacitaciones en Boleta Única de Papel

En Paraná, este jueves se lanzó el Ciclo de Capacitaciones en Boleta Única de Papel. La instancia recorrerá distintas ciudades de la provincia de Entre Ríos.

25 de septiembre 2025 · 21:29hs
Con la participación de periodistas, representantes de medios de comunicación y responsables de prensa de todas las áreas de gobierno y el Poder Legislativo, se presentó en Paraná el Ciclo de Capacitaciones en Boleta Única de Papel (BUP).

Se trata de una instancia de formación que recorrerá distintas ciudades entrerrianas para informar a la ciudadanía sobre el nuevo instrumento de votación que se aplicará en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

El lanzamiento se desarrolló este jueves en La Vieja Usina y contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

Sobre la Boleta Única de Papel

La iniciativa es impulsada en conjunto por el Poder Ejecutivo provincial, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Las capacitaciones estarán destinadas a estudiantes secundarios y universitarios, personas con discapacidad, adultos mayores y público en general, con el objetivo de dar a conocer el nuevo instrumento de votación que se aplicará para la elección de cargos nacionales.

En este marco, la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores, Alicia Aluani, destacó que se trata de la segunda capacitación que se realiza en la provincia sobre la implementación de la BUP y subrayó la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio y de su equipo de gobierno “por empezar este nuevo camino para la democracia entrerriana”.

Definió a la Boleta Única de Papel como “una herramienta que va a fortalecer la confianza en el sistema electoral” al simplificar el proceso y evitar confusiones.

Asimismo, remarcó el rol de los comunicadores en este proceso: “Sabemos que la comunicación va a jugar un rol fundamental en esta etapa, porque los comunicadores de nuestra provincia nos van a permitir acercar a los ciudadanos este cambio profundo en la manera de votar, en forma más segura, en forma más sencilla y transparente”.

Más declaraciones

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, destacó “el trabajo mancomunado que se ha realizado, bajo una decisión férrea del gobernador Frigerio, que muestra a las claras la vocación de modificar el sistema de votación en la provincia”.

El titular de la cámara baja consideró que “el ciudadano nos necesita cerca, necesita que hablemos claro, que propongamos un Estado ágil. Creo que estamos ante un cambio radical y positivo en lo que va a ser el método de votación. Esto habla a las claras de que hay un antes y un después”, aseguró.

Finalmente, resaltó que “es muy importante la docencia, creo que ahí es donde juegan el rol los capacitadores, los que están al frente de esto, así como los periodistas y comunicadores”.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, explicó que la capacitación acompaña la decisión del gobierno nacional de implementar la BUP en las elecciones legislativas y la reforma política provincial impulsada por el gobernador Frigerio. “Se trata de una reforma histórica que ordenó las leyes electorales dispersas en un Código Electoral y que incorporó la Boleta Única provincial para transparentar y agilizar el voto”, señaló.

Finalmente, Troncoso anticipó que en 2026 el gobierno provincial pondrá en marcha un ciclo de capacitaciones específicas sobre la boleta única provincial.

