Aprendizaje en Entre Ríos: mejora de 13% en Lengua en primaria

Si bien solo el 54% alcanza niveles satisfactorios en Matemática en Entre Ríos, mejora de 13% en Lengua en primaria.

Según los resultados de las pruebas Aprender, los desempeños de Entre Ríos se ubican cerca del promedio nacional en primaria, y en el promedio o por encima en secundaria. En sexto grado, Lengua mostró una mejora de 13 puntos porcentuales respecto de 2023 y Matemática, de 6 puntos.

Al finalizar la secundaria, el 61% de los estudiantes alcanza niveles satisfactorios o avanzados en Lengua y el 18% lo logra en Matemática. En Lectura de tercer grado, la proporción de estudiantes en los niveles más altos es menor que en el promedio del país. Entre Ríos es una de las 23 provincias que realizan evaluaciones jurisdiccionales de alfabetización en el primer ciclo.

En Entre Ríos, el 18% de los estudiantes del último año de secundaria alcanza niveles satisfactorios o avanzados en Matemática, igual que el promedio nacional (18%). En Lengua, la proporción asciende al 61%, 4 puntos porcentuales por encima de la media del país (57%). Los resultados corresponden a las pruebas Aprender 2024 (las más recientes para secundaria) y muestran las dificultades de aprendizaje que persisten al finalizar la escolaridad obligatoria, sobre todo en Matemática.

Los datos surgen del informe “Aprendizajes y asistencia, una mirada por provincia”, de Argentinos por la Educación, elaborado por Federico del Carpio, Martín Nistal y Lucía Vallejo. El documento reúne los resultados de las evaluaciones Aprender, los indicadores de asistencia escolar y los resultados de las evaluaciones provinciales de alfabetización –en aquellas jurisdicciones que cuentan con operativos propios y que difundieron información–. El objetivo es ofrecer un panorama de la situación educativa de las 24 jurisdicciones y analizar la evolución de los aprendizajes en cada una.

Matemática, el gran desafío en primaria y secundaria

En las pruebas Aprender 2025, el 77% de los estudiantes de sexto grado de Entre Ríos alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua, igual que el promedio nacional (77%). El resultado representa una mejora de 13 puntos respecto de 2023, cuando el porcentaje había sido 64%.

En Matemática, los resultados son más bajos. Según el informe, el 54% de los alumnos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en 2025, cerca del promedio nacional (55%). La proporción mejoró 6 puntos porcentuales respecto de 2023, cuando había sido del 48%.

Las dificultades también aparecen en edades más tempranas. En Aprender 2024, que evaluó Lectura en tercer grado, el 13% de los estudiantes entrerrianos se ubicó por debajo del nivel 2, es decir, no logró comprender textos simples, cerca del promedio nacional (12%). En el otro extremo, el 40% alcanzó los niveles más altos de desempeño (4 y 5), frente al 45% en todo el país.

En secundaria, las pruebas Aprender 2024 muestran resultados dispares entre las dos áreas. En Matemática, el 18% de los estudiantes entrerrianos que cursan el último año de secundaria obtuvieron resultados satisfactorios o avanzados, igual que el promedio nacional (18%). En 2022, la proporción había sido del 17%, por lo que se observa una mejora de apenas 1 punto porcentual.

En Lengua, el 61% de los estudiantes alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, 4 puntos porcentuales por encima del promedio nacional (57%). El indicador presenta una mejora de 3 puntos porcentuales respecto de 2022, cuando había sido del 58%.

Entre Ríos mejora por encima del promedio nacional en Lengua y Matemática.

Asistencia escolar y desigualdades

En Entre Ríos, el 11% de los alumnos de sexto grado de primaria declaró haber acumulado 16 o más inasistencias en 2023, según los cuestionarios complementarios de Aprender. La proporción fue del 12% entre los estudiantes pertenecientes al 25% de menor nivel socioeconómico del país y del 9% entre los del 25% de mayor nivel socioeconómico.

En secundaria, las inasistencias son más frecuentes y aumentaron entre las últimas dos mediciones. En 2024, el 42% de los estudiantes del último año declaró tener 15 o más faltas, frente al 39% en 2022.

También se observan diferencias según el nivel socioeconómico: en 2024, la proporción de estudiantes con 15 o más faltas fue 8 puntos porcentuales mayor en el cuartil más alto que en el más bajo. En 2022, en cambio, la proporción era 1 punto mayor en el cuartil más bajo.

El informe aclara que estos indicadores corresponden a las faltas declaradas por los propios estudiantes en los cuestionarios de Aprender, no a registros administrativos de asistencia.