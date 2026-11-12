El Jefe de la Policía de Entre Ríos saludó al Diario UNO Entre Ríos con motivo de su aniversario N° 26.

La Policía de Entre Ríos desatacó la "construcción de la memoria colectiva" de UNO

En el marco de la celebración de un nuevo aniversario de UNO Entre Ríos , que se conmemora este 12 de noviembre, el comisario general Lic. Claudio Omar González hizo llegar sus felicitaciones al medio en el cual, destacó la trayectoria del diario y su aporte a la comunidad entrerriana.

En la salutación, González reconoció la tarea de Diario UNO en la difusión de noticias y en la construcción de una sociedad informada y con sentido crítico. Además, puso de relieve el papel de los medios de comunicación en la formación de la memoria colectiva y la identidad de una sociedad.

"Informar implica asumir una responsabilidad con la verdad, ofrecer herramientas para comprender la realidad y contribuir a una ciudadanía capaz de formar sus propias opiniones y participar conscientemente de la vida comunitaria", expresa uno de los pasajes del mensaje.

Asimismo, destacó la importancia de la prensa gráfica como testimonio de su tiempo, registro de los acontecimientos y espacio de encuentro entre las distintas voces que conforman una comunidad.

Desde la institución que representa, González valoró la trayectoria construida por Diario UNO, el esfuerzo de quienes sostienen su continuidad y el compromiso cotidiano con una tarea que consideró esencial para la sociedad.

Finalmente, hizo extensivas sus felicitaciones a periodistas, personal gráfico y administrativo y colaboradores del medio, a quienes reconoció por su aporte y acompañamiento en la construcción de una Entre Ríos informada y crítica.