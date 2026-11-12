Alejandro Tonello: manos que protegen y curan historias y saberes

Alejandro Tonello comparte su experiencia como encuadernador, archivista y bibliotecario. Los detalles de su paciente oficio, el valor emocional de prolongar la vida útil de los libros y una resistencia optimista frente a la inteligencia artificial

"Lo que más me gusta de encuadernar es que le vuelvo a dar vida al libro y que puede seguir viviendo un montón de años más"

"Comencé a encuadernar tesis para los estudiantes de UCA, a añadir encuadernación de resoluciones, actas, libros para particulares, escuelas. Hasta venían de las iglesias y me traían Biblias para restaurar y encuadernar”, contó.

Devolver la vida a un libro es como una resistencia al paso del tiempo en este contexto de digitalidad, de multipantallas, de inteligencia artificial. En ese sentido, Tonello ejerce una resitencia optimista.

“Tengo mi trabajo, pero este oficio me encanta. Hay épocas que hay poco, o nada y después vuelve a resurgir y hay gente interesada en restaurar libros”, describe.

En una charla analógica sobre el tiempo lento, el místico olor del papel viejo y el secreto de hacer que las historias duren para siempre, Tonello le contó a UNO algunas cosas de su vida, su oficio y cómo se cruzaron esos mundos.

Alejandro Tonello comparte su experiencia como encuadernador, archivista y bibliotecario. Los detalles de su paciente oficio, el valor emocional de prolongar la vida útil de los libros y una resistencia optimista frente a la inteligencia artificial.

El de encuadernador artesanal es un oficio sencillo e introspectivo. No necesita de grandes espacios ni de herramientas complicadas. Restaurar y reencuadernar textos es una especie de medicina que se ejerce por amor a los libros.

En esta época de múltiples pantallas y mediaciones, en la cual hasta las mínimas decisiones humanas son delegadas a boots, late y sobrevive un oficio que ha viajado en el tiempo.

En su pequeño taller, espacio restado al living hogareño, Alejandro Tonello despliega sus herramientas, clasifica los materiales, evalua los daños y planifica la restauración mientras escucha radio AM o música de los 80. Por la ventana entra la luz vespertina y se cuela apenas el ruido del tránsito, a pocas cuadras del centro de Paraná.

En una charla analógica sobre el tiempo lento, el místico olor del papel viejo y el secreto de hacer que las historias duren para siempre, Tonello le contó a UNO algunas cosas de su vida, su oficio y cómo se cruzaron esos mundos.

Una búsqueda personal

Tonello nació hace 51 años en Paraná, cursó la primaria en el Colegio La Salle y la secundaria en las escuelas Alberdi y Normal. En un tiempo incursionó en el periodismo deportivo con algunas experiencias de cancha, en la antigua FM Río. Está casado con Claudia, con quien tiene una hija de 20 años, Valentina, que es quien lo ayuda a difundir su trabajo en redes sociales.

A fines de los 90 comenzó la carrera de Archivista -que por entonces se cursaba en la escuela Santa Fe- hizo una pasantía en el Archivo Histórico y se recibió en el año 2001. Previo al título recuerda un curso de Encuadernación que concretó, junto a su esposa, en el Círculo de Jubilados y Pensionados Nacionales, en calle Belgrano. “La profesora era una señora mayor que se llamaba Elvira. Fue mi primer acercamiento a la encuadernación”, rememora.

Como muchos en el contexto del 2001 estuvo un tiempo desocupado, hasta que ingresó como archivista a la Facultad Teresa de Ávila -que posteriormente fue la Universidad Católica Argentina (UCA)- y trabajó en su biblioteca y archivo alrededor de 17 años. “Fue allí donde me capacité en este oficio de restauración, encuadernación, reparación y conservación de libros. A la par entré en la Uader (Universidad Autónoma de Entre Ríos), donde trabajo actualmente. Estuve en Biblioteca y también hice reparación de libros y encuadernación. Después pasé a la sección Archivo. Y, en 2016 comencé mi emprendimiento personal y a restaurar en forma particular, en mi domicilio”, relató.

El taller

Tonello armó su taller con prensas, herramientas y materiales. Ya tenía esa práctica que se gana a prueba y error, y fue haciendo el oficio. “Pensé que era difícil que alguien quisiera reparar libros viejos. Y para mi sorpresa todavía hay mucha gente que sí lo hace. Luego comencé a encuadernar tesis para los estudiantes de UCA, a añadir encuadernación de resoluciones, actas, libros para particulares, escuelas. Hasta venían de las iglesias y me traían Biblias para restaurar y encuadernar”, contó.

El trabajo comenzó a diversificarse: “Algunos solo quieren cuadernos con hojas en blanco tipo anotador, albumes de fotos impresas, encuadernados cosidos y pegados, todo artesanal. Me han pedido libros personalizados con el nombre de la persona a la que le quieren regalar. Les hago un grabado con letras en dorado”, describe.

En referencia a los materiales, Tonello esplica que, normalmente, se trabaja con cartón de 2 mm, papel para guarda de 220 o 240 gramos, chambril, cartulinas de distintos gramajes, tela de cuerina sintética, hilos, cinta capitel, cinta señaladora, adhesivo vinílico, papel bob (en referencia al Bopp polipropileno biorientado utilizado en laminado y etiquetado), papel foil dorado que se trabaja con un punzón caliente, letra por letra, y queda grabado en bajorrelieve.

A veces el trabajo es arduo y el libro debe ser rearmado en forma completa. Otras veces solo es un trabajo de cosmético. “Cuando me traen libro que no amerita encuadernar de cero, se restaura solo el interior. Muchas veces se conservan las tapas por un valor sentimental y el cliente se va satisfecho”, explica.

La Biblioteca

Actualmente, Tonello divide sus horas laborales entre tres pasiones que son, en el fondo, una misma forma de amor a los textos impresos. Es un archivista que organiza, conserva protege y facilita el acceso al patrimonio documental de una institución educativa (Uader); es un bibliotecario que intenta contagiar hábitos de lecturas a los chicos (escuela Magnasco); y es un encuadernador artesanal que cura, cose y devuelve a la vida libros gastados por el uso.

El inicio

Para Tonello el acercamiento a los libros definió su oficio. “Me fascinaba estar solo, tranquilo, sustrayéndome en ese mundo de armar un libro, de darle nueva vida. Había tanto para hacer. No terminaba con uno y ya había otro esperando. Para un libro el deterioro es innegable, porque no hay un libro que sea indestructible. Como archivista tuve la oportunidad de capacitarme en encuadernación, tuve mi área de restauración en la UCA. Después pasaron casi 20, y me puse a estudiar la carrera de bibliotecario. Era una deuda que tenía pendiente y el año pasado terminé y me recibí. Lo mio son los libros, el archivo y la biblioteca. Personalmente me gusta leer variado, sobre filosofía, psicología, libros de autoayuda, algunas novelas y me gustan mucho las historietas”.

Todo encuadernador recuerda la primera obra que salvó de desarmarse. Su primer libro rescatado de las garras del tiempo fue uno muy antiguo que le trajo un bioquímico. “No recuerdo el libro pero sí la persona. Me trajo los libros y me dio la confianza de que lo iba a hacer bien. Y así fue”, rememora.

“Es un trabajo paciente y tranquilo. Hay que ser muy detallista, no apurarse, respetar los pasos y los tiempos. Es como jugar al ajedrez. Son dos cosas que me apasionan y las dos requieren de armonía, de paz, de tranquilidad. El oficio te obliga a ir despacio y no apurar los procesos. Si cometés errores tenés que volver a empezar. Hay cosas que pueden subsanarse y otras no. "Lo que más me gusta de encuadernar es que le vuelvo a dar vida al libro y que puede seguir viviendo un montón de años más. Salvando las distancias es como un médico con el paciente enfermo; le das otra oportunidad”.

Sobre los rituales del taller

La encuadernación artesanal es un oficio de paciencia, costuras invisibles y prensas de madera. En tiempos de pantallas y consumos rápidos, es un espacio netamente analógico que se conserva como un templo o como un laboratorio. “Pongo la radio. Escucho LT 10 o LT9. Por ahí pongo música de los 80 y 90 y con eso ya estoy. Es mi compañía mientras trabajo. El mate por acá está un poco prohibido porque un derrame te puede arruinar un trabajo”.

Los libros más extraño o los desafíos más grandes que Tonello tuvo en estos años fueron varios. Recuerda un libro de Doña Petrona C. de Gandulfo que estaba destruído y lleno de cintas adhesivas, y que pudo rearmar en base al índice. “Anexé fotocopias a medida con las partes que estaban bien. Después le hice tapas nuevas, cosí los cuadernillos. Le saqué las cinta adhesiva que tenía (la cinta adhesiva quema las hojas). Le hice algunos tratamientos con papel de seda para ir restaurando los folios rasgados. Solucioné el problema y el cliente quedó maravillado”.

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“Otro raro que restauré fue uno muy grande, tipo libro de actas, apaisado, que tenía casi un metro de ancho y que era muy antiguo. No me daba la prensa, pero lo hice con peso adicional y también salió bien. Antes de empezar uno se imagina cómo va a quedar y eso lo lográs con la práctica, como todo oficio, y las cosas de la vida. Cada proceso necesita una herramienta especial. En un momento se puede necesitar cortar con trincheta, otra cosa requiere tijera, otra una sierra, o una lezna”, confía.

A Tonello le da tristeza cuando se entera que se tiraron libros a la basura pero tambien le da esperanza que haya gente que los recoja. “Hay personas que los rescata de un contenedor y los guarda. Me han traído libros rescatados de la basura para que los arregle”, cuenta con optimismo.

Las infancias y los libros

Los libros de las escuelas caminan mucho y sufren el desgaste de las manos infantiles. Sobre el trato que reciben los libros de la biblioteca escolar, el bibliotecario considera que siempre hay chicos más cuidadosos que otros. “Algunos ya tienen contacto con los libros. Eso lo traen de la casa”.

Respecto a lo que leen los chicos, indica que piden cuentos cortos. Los clasicos de los hermanos Grimm o la Caperucita Roja, de Charles Perrault, siguen estado presentes; también de autores nacionales e historietas como Mafalda y Gaturro. “Después están El Principito y Platero y Yo que siguen en vigencia, difundidos por docentes. Generalemnte los devuelven en condiciones. Bastante bien, dentro de todo”, se alegra.

Guardianes de secretos

Los libros antiguos suelen esconder secretos entre sus páginas: cartas, flores secas, boletos de antiguos, fotos olvidadas. En algún tiempo de más romanticismo era común guardar una flor o una hoja dentro de un libro. Con esto se intentaba preservar el recuerdo de un momento o de una persona especial. También las solapas de los libros eran un lugar elegido para guardar cartas o esquelas, cuando la forma de comunicación para un encuentro era enviar una nota con fecha, hora y lugar. El cine ha mostrado a los libros como resguardo de dinero o de un arma escondida para huir de una prisión.

Pero Tonello no ha encontrado cosas raras en los libros. De vez en cuando un pétalo que ha aruinado la coloración del papel. “He recomendado mucho que no guarden flores porque todo se deteriora, mancha las hojas o infecta con hongos el libro. He encontrado señaladores, hojas escritas con algún resumen o alguna dedicatoria, pero no los he leído nunca, los he dejado apartado. Y plata no he encontrado nunca (risas)”.

Larga vida a los libros

Dicen que los encuadernadores tienen algo de cirujanos y algo de alquimistas. Devolver la vida a un libro es como una resistencia al paso del tiempo en este contexto de digitalidad, de multipantallas, de inteligencia artificial. En ese sentido, Tonello ejerce una resitencia optimista. Cree que el libro puede convivir con todas esas cosas.

“El papel no va a desaparecer, el libro no va a desaparecer, las bibliotecas no van a desaparecer, se pueden aggiornar, acoplar pero no dejar de existir. A la sala de la biblioteca sigue yendo mucha gente a charlar, a hacer trabajos y siempre está el libro de por medio. Hay como una resistencia. Además, la inteligencia artificial muchas veces no da una información fehaciente. Al libro se lo lleva a todos lados; es tuyo y es algo a lo que no se va a acabar la batería”.

“Tengo mi trabajo, pero este oficio me encanta. Hay épocas que hay poco, o nada y después vuelve a resurgir y hay gente interesada en restaurar libros”, describe.

En cuanto a su emprendimiento particular, Tonello se muestra orgulloso porque la gente se va conforme con el antes y el después de la restauración. “Eso me gratifica más que lo económico. Igualmente cobro precios módicos y me adecúo a lo que la genrte puede pagar. Para mi es una satisfacción enorme ver cómo llegó un libro, en condiciones paupérrimas, destruido, y como sale del taller con las tapas, nuevito. Es como darle una nueva vida, una segunda oportunidad”, se emociona.

El libro físico compite fuerte con el celular y con los ebooks, pero también se defiende como un refugio.

Como postulaba el filósofo y semiologo Umberto Eco: “Los libros seguirán siendo imprescindibles, no solamente para la literatura sino para cualquier circunstancia en la que se necesite leer cuidadosamente (…) Los libros siguen siendo los mejores compañeros de naufragio. Son esa clase de instrumentos que, una vez inventados, no pudieron ser mejorados, simplemente porque son buenos. Como el martillo, el cuchillo, la cuchara o la tijera”.

La memoria vegetal de la que hablaba Umberto Eco se conserva en el templo de las bibliotecas, aun en los anaqueles de los hogares y existen personas como Alejandro Tonello que los guardan y los curan.