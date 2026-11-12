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Pasaron por Patronato y van por el ascenso a la Liga Profesional

La Primera Nacional ingresa en etapa de definiciones. La final y el reducido por el segundo ascenso tendrá protagonistas que pasaron por Patronato.

12 de noviembre 2026 · 12:01hs
Marcos Enrique disputará la final para Tristán Suárez. 

Prensa Patronato

Marcos Enrique disputará la final para Tristán Suárez. 

El camino de Patronato en la temporada 2026 de la Primera Nacional finalizó el 2 de noviembre. En el último capítulo de la etapa regular el Rojinegro conservó su plaza en la categoría tras igualar 0 a 0 ante Atlético Rafaela, en condición de visitante, y tras la derrota de Nueva Chicago sobre Chacarita por 2 a 0. Ese resultado condenó al descenso al Torito de Mataderos.

Los ex-jugadores de Patronato que disputarán la final

El certamen continuará este fin de semana con la disputa de la final que animarán Godoy Cruz de Mendoza y Tristán Suárez, equipo que finalizaron en lo más alto de las posiciones de la Zona A y Zona B, respectivamente.

Ambos equipos cuentan con futbolistas que supieron defender la camiseta del elenco de barrio Villa Sarmiento. El Tomba cuenta en sus filas con Gastón Gil Romero y Axel Rodríguez. El mediocampista disputó 20 encuentros con la camiseta del Santo entre la temporada 2017/18 y 18/19 de la Superliga Argentina. El atacante, por su parte, integró el plantel de Patronato que se coronó campeón de la Copa Argentina. En su paso por la capital entrerriana el delantero nacido en Bahía Blanca disputó 32 encuentros y anotó 6 conquistas.

Gastón Gil Romero, con pasado en Patronato, buscará el ascenso con Godoy Cruz.

Gastón Gil Romero, con pasado en Patronato, buscará el ascenso con Godoy Cruz.

Por su parte, Tristán Suárez tiene entre sus principales figuras a Marcos Enrique. El mediocampista inició el año formando parte del plantel de Patronato. En el último mercado de pases rescindió su vínculo ante la falta de espacio en el Rojinegro. Emigró a Ezeiza, donde rápidamente se ganó un lugar en el 11 inicial del Lechero.

En el reducido

El reducido que otorgará el segundo ascenso a la próxima temporada de la Liga Profesional comenzará este fin de semana con el desarrollo de los encuentros de octavos de final. Esta instancia se disputará a partido único en cancha del equipo que finalizó mejor posicionado en la fase regular.

Una decena de los 14 elencos que animarán los cruces cuentan con futbolista que, a lo largo de su recorrido, dejaron su huella en Patronato.

Federico Castro, que formó parte del plantel del Rojinegro en la temporada 2025 de la Primera Nacional, buscará el salto de categoría con Atlanta. Ciudad Bolivar cuenta con dos ex-futbolistas del Santo: Arnaldo Pitu González y Guillermo Sánchez.

Diego Martínez y Gabriel Solis forman parte de la estructura de Deportivo Madryn. Por su parte, Joaquín Varela y Juan Cruz Franzoni defienden el escudo de Gimnasia de Jujuy.

Ferro, que en la última fecha dejó escapar la chance de disputar la final por el primer ascenso, cuenta en sus filas con dos ex-Patronato: el defensor Gustavo Canto y el delantero Emanuel Dening.

Colón de Santa Fe y Deportivo Morón tienen en sus filas a futbolistas y entrenadores que pasaron por barrio Villa Sarmiento. El Sabalero cuenta con Matías Budiño, Julián Marcioni y Alan Bonansea, más el DT Iván Delfino. El Gallo, por su parte, tiene a Julio Salvá, Juan Cruz Esquivel, Mateo Levato y el coach Walter Otta .

Alan Bonansea, la carta de gol de Colón.

Alan Bonansea, la carta de gol de Colón.

En su primera experiencia como entrenador Nicolás Domingo ubicó entre los protagonistas a Temperley. El ex-mediocampista central en el Rojinegro en la temporada 2023 de la Primera Nacional, Copa Argentina, Libertadores y Sudamericana de dicho año.

Además, Gimnasia y Tiro de Salta cuenta con Juan Galetto y Gabriel Díaz. Mientras que Ferrocarril Midland tiene en su plantel a Facundo Marín, quien formó parte del Semillero del Santo.

Cartelera del fin de semana en la Primera Nacional

Final - Domingo

Godoy Cruz - Tristán Suárez

Reducido - Sábado

15: Atlanta - Estudiantes (Buenos Aires)

16: Temperley - Ciudad Bolivar

18: Colón - Midland

20: Gimnasia (Jujuy) - Almirante Brown

Domingo

15: Deportivo Morón - Colegiales

20.30: Ferro - Gimnasia y Tiro

Patronato Primera Nacional Reducido
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