Una vida entre motores y una pasión que se comparte de generación en generación

Luis Zapata tiene 70 años y desde hace más de cinco décadas que es mecánico. Dos de sus hijos y uno de sus nietos hoy siguen sus pasos y comparten su pasión.

Luis Zapata tenía 16 años cuando se mudó desde Lucas González a Paraná. Empezó a ir a la escuela de noche y a trabajar en un taller mecánico de día, donde comenzó a aprender un oficio que lo acompaña desde hace más de cinco décadas y terminó convirtiéndose en una pasión y una forma de vida, en una trayectoria reconocida entre sus colegas y en una pasión que logró transmitir a dos de sus tres hijos y a uno de sus nietos. Hoy, a los 70 años, mira con orgullo ese camino y celebra que las nuevas generaciones de su familia hayan elegido continuar sus pasos.

Su historia con los motores, sin embargo, había comenzado mucho antes de llegar a la capital entrerriana. Desde los cuatro o cinco años acompañaba a su padre, que aunque no tenía un taller, solía reparar maquinaria agrícola en el campo. Luis era todavía un chico cuando empezó a seguirlo y se quedaba mirando cómo trabajaba, las herramientas que utilizaba y la manera en que encontraba soluciones. Aquellas escenas fueron despertando una curiosidad que con el tiempo se convirtió en una vocación.

Luis Zapata junto a su hijo Daniel y su nieto Gastón

Con el tiempo Luis se independizó y abrió su propio taller en la capital entrerriana, y desde hace unos 10 años tiene una casa de repuestos. En ese devenir estuvo siempre el acompañamiento de su esposa, que lo ayudó cuando comenzó a trabajar por su cuenta y hoy también colabora en el negocio. “Cuando me inicié solo, ella me daba una mano. Después, con la casa de repuestos, ya sabía lo que era una aguja o un repuesto. Venían con una muestra y sabía lo que era”, contó.

La mecánica, de alguna manera, también fue una historia compartida puertas adentro de la familia.

Un oficio lleno de desafíos

Cuando recuerda su recorrido, hay algo que a Luis todavía le despierta entusiasmo: aquellos trabajos en los que había que encontrar una solución poco convencional. “Yo era muy arriesgado para hacer injertos de cosas, cambiar un motor o ponerle uno a otro vehículo que no tenía nada que ver. Me gustaban esas cosas raras. Eran objetivos que me ponía y los hacía”, rememoró.

Luis Zapata, su esposa Cristina y su nieta Antonia

Esa disposición a experimentar, desarmar, investigar y volver a armar fue una de las características de su manera de ejercer la profesión. Para él, la mecánica también tenía algo de desafío personal: no se trataba solamente de reemplazar una pieza, sino de entender qué estaba fallando y encontrar la forma de resolverlo.En más de 50 años de actividad, atravesó distintas generaciones de automóviles y una constante transformación tecnológica. La evolución de los vehículos obligó a los mecánicos a actualizar sus conocimientos y sus formas de trabajo. Los motores de antes, con sistemas más sencillos, dieron paso a unidades con inyección electrónica, sensores y computadoras. Para Zapata, adaptarse fue una condición indispensable para continuar ejerciendo. “Seguí estudiando toda la vida, porque me gustaba”, afirmó Luis. A su vez, sostuvo que “la experiencia debe acompañarse de capacitación y actualización permanente”.

También advirtió que la incorporación de la electrónica no significa que los automóviles hayan dejado de ser máquinas con componentes mecánicos. “A veces se pone toda la atención en una luz de advertencia o en un sensor y se pierde de vista que el origen de una falla puede estar en el funcionamiento del motor. El auto es mecánica y electrónica. Primero hay que buscar la parte mecánica, porque muchas veces es la que está fallando y no la electrónica”, explicó.

Su trayectoria en ATA

Su trayectoria no se limitó al trabajo dentro del taller. Zapata es presidente de la Asociación de Talleristas Automotores (ATA) de Paraná, desde donde impulsa la capacitación, el intercambio entre colegas y la defensa de los intereses de un sector integrado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas.

La entidad tiene varias décadas de historia. Según contó Luis, fue impulsada originalmente por su antiguo patrón y otros mecánicos, aunque atravesó períodos de discontinuidad. Con el paso del tiempo se retomaron las reuniones y las actividades. Actualmente reúne a unos 70 u 80 integrantes, aunque en Paraná hay muchos más talleres que no participan de la organización.

Para Zapata, uno de los principales obstáculos es conseguir que los mecánicos se comprometan con las actividades colectivas. “Se dan capacitaciones, charlas técnicas, pero es muy difícil arrimarlos. Hoy en día cuesta comprometerlos”, planteó. De todos modos, considera que compartir conocimientos es una herramienta fundamental para acompañar los cambios del oficio.

Desde la asociación buscan incorporar jóvenes, respetar sus ideas y darles espacios de participación. También existe el interés de sumar a las mujeres que trabajan en el rubro, que todavía son pocas en los talleres, pero presentes en áreas técnicas de concesionarias y servicios de posventa. Para Luis, es importante que puedan integrarse y tener representación dentro de la comisión.

Una pasión familiar

Luis tiene tres hijos: dos se formaron como mecánicos y el restante se dedica al área de computación. A ellos se suma Gastón, su nieto de 24 años, que también eligió el oficio y continúa capacitándose.

Enseguida aparece una broma familiar que parece resumirlo todo: “Me dicen que les di mamadera con líquido de frenos en vez de leche”. La frase provoca una sonrisa, pero detrás hay una historia de transmisión de conocimientos y de cercanía con una actividad que formó parte de la vida cotidiana de la familia: los chicos crecieron viendo herramientas, motores y reparaciones. Conocieron el taller desde pequeños y fueron construyendo su propio vínculo con la profesión.

Daniel, Gastón y Luis Zapata, tres generaciones que comparten la pasión por la mecánica-

En el caso de Gastón, Luis reconoce una curiosidad particular y una apertura para investigar que le recuerdan a sus propios comienzos. También valora que los jóvenes tengan otra manera de relacionarse con el conocimiento: comparten herramientas, consultan a otros y buscan soluciones en conjunto. “Si uno dispone de una herramienta y otro tiene un equipo diferente, se complementan. Se reúnen para resolver problemas de los vehículos y se ayudan entre ellos. Se ha hecho una cooperación entre ellos y eso es muy lindo”, describió.

Esa continuidad familiar tendrá ahora una expresión concreta. Sus hijos y su nieto comenzaron los trámites para habilitar nuevamente el taller que Luis dejó al jubilarse, a los 65 años. El lugar había quedado sin actividad porque ellos todavía no trabajaban allí. Hoy, con los jóvenes ya incorporados al oficio, la idea es recuperar ese espacio y volver a ponerlo en funcionamiento.

Para Zapata, la noticia tiene un significado que va más allá de la reapertura de un negocio. En ese taller quedaron horas de esfuerzo, aprendizajes, desafíos y buena parte de su vida. Allí empezó a construir su camino y allí podrían continuar ahora sus descendientes. Después de tantos años entre motores, ver que ellos quieren recuperar ese lugar es para él una gran satisfacción.

Luis y su nieto Gastón

Para ellos este oficio es un modo de vida; sobre el que Luis destaca que hay que tener curiosidad, voluntad de aprender y disposición para resolver problemas. Es lo que descubrió de chico al acompañar a su padre entre las máquinas del campo, lo que sostuvo durante más de medio siglo de trabajo y lo que hoy reconoce en las nuevas generaciones de su familia, que mantienen la pasión que se sigue alimentando en el mismo taller que los vio crecer.