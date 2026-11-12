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Concordia: hubo una nueva amenaza de tiroteo en una escuela y habrá custodia policial

Una nueva amenaza de tiroteo en la escuela ex Comercio 2 de Concordia generó gran preocupación en la comunidad educativa y padres

12 de noviembre 2026 · 12:58hs
Concordia: hubo una nueva amenaza de tiroteo en una escuela y habrá custodia policial

Una inscripción intimidatoria volvió a instalar la palabra tiroteo en la Escuela Secundaria N° 17, ex Comercio 2, de Concordia. El hecho apareció en el baño de varones y obligó a las autoridades a actuar.

La inscripción apareció en el baño de varones. Las autoridades realizaron la denuncia y activaron el protocolo de seguridad. Ahí empieza la parte más seria: no basta con borrar la inscripción; hay que entender por qué una amenaza de esa naturaleza llegó hasta un aula.

Según publica LT 15, el dato que pesa es que el establecimiento ya había recibido una amenaza similar en abril. Eso no convierte a la escuela en un caso aislado, pero sí obliga a mirar el episodio con otra lupa. Ahora habrá custodia policial en la institución, una medida que busca ordenar la seguridad en el marco de la denuncia. La presencia policial ayuda a contener el presente, pero no alcanza si no se trabaja en la prevención.

Concordia: hubo una nueva amenaza de tiroteo en una escuela y habr&aacute; custodia policial

Concordia: hubo una nueva amenaza de tiroteo en una escuela y habrá custodia policial

Seguridad escolar

En Concordia, este episodio vuelve a poner sobre la mesa la seguridad escolar como tema urgente, no como nota pasajera.

¿Qué pasa cuando una escuela vuelve a recibir una amenaza? No es solo un problema de paredes, puertas o baños: es un problema de convivencia, de confianza y de respuesta institucional. La denuncia y el protocolo de seguridad marcan el camino, pero el desafío es que no queden en un gesto puntual. La seguridad escolar no se resuelve con una sola medida, sino con una mirada continua sobre lo que ocurre adentro y alrededor del establecimiento.

La custodia policial es una respuesta concreta, pero también es un recordatorio de que algo no anda bien cuando un espacio de formación necesita una medida de seguridad. La amenaza similar de abril y esta nueva inscripción muestran que el tema no se agota en un día. Para que una escuela pueda volver a la normalidad, hace falta que la sensación de riesgo se desarme con hechos, no con promesas.

En Concordia, la Escuela Secundaria N° 17, ex Comercio 2, vuelve a estar en el centro de una situación que no puede minimizarse. Lo informado es claro: inscripción intimidatoria, denuncia, protocolo de seguridad y custodia policial. El resto es consecuencia: una comunidad que necesita certezas, un establecimiento que no puede vivir con la amenaza como fondo y una sociedad que debe tomar en serio lo que ocurre en sus espacios de formación

Concordia tiroteo Escuela Comercio
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