Alarma en Entre Ríos: uno de cada tres alumnos de primaria sufre bullying o ciberbullying.

Uno de cada tres estudiantes primarios en Entre Ríos sufre bullying o ciberbullying

Pese a que la mayoría de los chicos y chicas señala tener amistades (99%) y sentirse a gusto con el personal docente y no docente (94%), el informe remarca que la experiencia escolar no es igual para todos. Más de la mitad (56%) dijo haberse sentido excluida en algún momento; un 40% se sintió incómoda o fuera de lugar; y un 36% experimentó soledad.

Además, seis de cada diez estudiantes afirmaron haber presenciado episodios de violencia entre compañeros durante el último año, y un 34% reconoció haber agredido a otro alumno o alumna.

El relevamiento da cuenta de que la violencia en el ámbito escolar adopta múltiples formas, desde amenazas y robos hasta agresiones físicas y verbales, tanto dentro de las escuelas como en las redes sociales.

Frente a este tipo de situaciones, las escuelas suelen implementar respuestas tradicionales, como la intervención directa del personal docente o directivo, y la comunicación con las familias. No obstante, las autoras del informe señalan que estas acciones, aunque necesarias, no alcanzan si no se abordan las raíces estructurales del problema.

"Hay margen para mejorar, especialmente a través de enfoques más integrales y preventivos que involucren activamente a docentes, estudiantes y familias", destacó Belén Sidders, coautora del informe y responsable de políticas en Innovations for Poverty Action (IPA).

De acuerdo con la evidencia, las estrategias más efectivas para mejorar la convivencia escolar incluyen el fortalecimiento de vínculos, programas de educación socioemocional, actividad física estructurada y la creación de espacios de diálogo. Sin embargo, estas prácticas aún son poco frecuentes en las escuelas primarias argentinas.

Desde el Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica Argentina (UCA), su director Alejandro Castro Santander propone una transformación profunda: "Argentina debe avanzar hacia un modelo que considere a cada aula como una 'pequeña república', donde todas las voces sean escuchadas y las diferencias sean vistas como una riqueza".

En esa línea, el especialista sugiere integrar habilidades socioafectivas (como la empatía, la regulación emocional y la resolución pacífica de conflictos) con el mismo nivel de importancia que las materias curriculares. También recomienda incorporar prácticas restaurativas, como los círculos de diálogo y los proyectos colaborativos, que puedan convertir las sanciones en oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo colectivo.