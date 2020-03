Aislamiento social: qué pasa en los casos de chicos con padres separados

Las repercusiones de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para frenar el contagio del coronavirus en el país son incalculables, como así también las modificaciones que deben hacerse en cada una de las rutinas de los ciudadanos. Tras el anuncio del aislamiento total a partir de la 0 hora de este viernes, fueron muchas las consultas realizadas por padres que actualmente se encuentran separados y que mantienen regímenes de visita con sus hijos. Así lo confirmó la abogada especialista en cuestiones de Familia, Silvana Zuffiaure, en diálogo con 97.1 La Red Paraná.

"Si tienen que buscar a sus hijos de la casa de la mamá y trasladarlos hasta la suya para que compartan tiempo juntos, lo que se les recomienda es que circulen con una copia del Régimen de Comunicación, para ser presentado a quien lo requiera", explicó.

La profesional señaló que otra de las variantes puede ser radicar una exposición en la comisaría más cercana a su domicilio, a fines de que quede plasmado horarios y días en que buscan a sus hijos y por lo tanto quede también explícito los momentos en que se trasladarán con tales fines de domicilio a domicilio.

Zuffiaure puso énfasis en quienes aún no han realizado la cuestión legal en torno al régimen de visitas, una vez roto el vínculo con la madre o padre de sus hijos.

"Pasa que los quieren buscar y la madre o ellos mismos plantean la imposibilidad de hacerlo, por ahí, sabiendo de la situación de la vivienda del padre, por ejemplo, que viva con personas que están dentro del grupo de riesgo, o niños que tienen problemas respiratorios, entonces la decisión de no buscarlos para proteger la salud de ellos y de quienes los rodean no es incumplir el régimen", dijo y agregó: "Son 15 días en los que no se verán. Sabemos que los niños tienen derecho a compartir con los dos papás pero es un período en el que debemos reacomodarnos", concluyó.