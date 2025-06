Agmer rechazó el proyecto de OSER y convocó a un acampe

"Como la comunidad entrerriana sabe, el gobierno de la provincia comenzó el año apurando su plan de ajuste en aspectos muy sensibles para nuestra comunidad. Y lo hizo tal cual lo pensó y preparó a fines del 2024, cuando tomó la decisión de intervenir el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos. En ese momento, rechazamos el procedimiento, no desde lo normativo (es un recurso comprendido desde lo legal), sino desde lo político: “si el camino de la intervención es aplicar la tijera para recortar derechos y ajustar, el conflicto irá camino a agravarse” advertíamos, y nos declaramos en alerta permanente", dejan en claro.

Luego siguen: "Y razones no nos faltan, el actual gobernador, de joven, había integrado los equipos del menemismo encargados de implementar un conjunto de reformas estructurales -de fuerte sesgo neoliberal- en la década de los noventa y que, en Entre Ríos, se observan en la privatización del Banco de la provincia y en el primer gran intento de “armonizar” la Caja de Jubilaciones a la Nación, frenado luego de grandes resistencias de las organizaciones sindicales, enroladas -centralmente- en Agmer, ATE y AJER".

"A un año y seis meses, esa vieja y recurrente estrategia del ajuste y disección de derechos, que no es ninguna novedad en la historia nacional y -por lo tanto- no sorprende a nadie, parece consolidarse en el paisaje entrerriano una vez más. De la mano de un ejecutivo que, en los hechos, comienza a percibir que el alineamiento demostrado hacia el gobierno nacional, les viene siendo fútil. Milei acaba de anunciar la reducción (todavía más) del 4.5 % de los fondos a las provincias. Esto, sumado a la sistemática caída de la recaudación, pone al ejecutivo entrerriano en una encrucijada. Lo habíamos advertido, existían dos caminos: el disciplinamiento al gobierno nacional o la defensa de los intereses genuinos del pueblo de nuestra provincia. Ahora, la respuesta frente a la profundización de la crisis económica, es el ajuste", enfatizan.

"Frente al proyecto de Ley de eliminación del IOSPER repudiamos el meticuloso montaje de mentiras y operaciones llevadas adelante por la patronal. El esquema es simple: demonizar y desprestigiar a las y los referentes sindicales con consignas banales pero efectistas como “se les acabó la joda”, “se les terminó el curro”, “desfinanciaron la obra social”… etc. A su vez, valoramos, reivindicamos y abrazamos el enorme trabajo que desde la Intersindical venimos llevando adelante, a través de un conjunto de acciones como movilizaciones, campañas de concientización, intervenciones en los debates en las comisiones de senadores y diputados, vigilias y presencia en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno y en los Concejos Deliberantes. Es gracias a nuestras organizaciones no aliadas al ejecutivo provincial, que hemos logrado que el proyecto tome nota de algunas consideraciones que se transformaron en incorporaciones que modificaron no en su esencia al proyecto original. Somos claros, sostenemos nuestro rechazo total a la creación de la OSER. La vigilia y Carpa instalada la semana pasada -en donde nuestras y nuestros compañeros pusieron el cuerpo bancando la lluvia, viento y un frío impiadoso- marca, exactamente, el pulso de nuestro rechazo total", dejan en claro.

"Mientras, la patronal, pergeñaba contramedidas para acallarnos. Al castigo y sanción por ejercer el derecho a huelga, ahora incorporó la Resolución Nº 1.431 intentando impedir y cortar el debate en asambleas escolares. Es decir, una patronal que le preocupa y le teme al ejercicio de la democracia sindical. Exigimos el cumplimiento del acuerdo paritario sobre la implementación del boleto docente y la continuidad de la discusión de las comisiones del CGE sobre Infraestructura, Transporte y Nomenclador. La Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos informó la refuncionalización/cierre de Centros Educativos estableciendo el cese con fecha 30/06/2025 de cargos en toda la provincia. Esto es una expresión más del ajuste y del recorte sobre la educación pública. No vacilamos en nuestra decisión de enfrentar esta medida contra la educación de nuestro pueblo. Para nosotras y nosotros el silencio no es una opción. Continuaremos batallando para frenar el proyecto de ley de creación de la OSER", dicen.

Luego completan "Defenderemos nuestro IOSPER, administrado desde las y los trabajadores. Una obra social que tiene los aportes patronales más bajos del país y es centralmente solidaria, garantizando el mismo trato igualitario a cada grupo familiar, independientemente, de la cantidad de miembros de cada una. Una obra social que cuenta con dos mecanismos de control, además de las auditorías, Comisión Fiscalizadora (con representación del gobierno) y el Tribunal de Cuentas. Por el contrario, la OSER, reduce los mecanismos de control y pasa directamente a conducir la Obra Social y ser su propio fiscalizador, en los dos lados del mostrador".

"Sabemos muy bien que IOSPER puede ser mejor todavía, no nos oponemos y alentamos a que, entre todas y todos, debatamos propuestas que busquen mejorar y ampliar derechos. Volvemos a plantear que, todo tipo de irregularidades deben ser tratadas en el ámbito de la justicia, no sirven de nada las denuncias mediáticas. Seamos una sociedad seria. Las y los trabajadores afiliadas y afiliados al Iosper somos quienes más demandamos que las cuentas sean claras", manifestaron.

"Volvemos a insistir. Llamamos fuertemente la atención a las y los legisladores de la provincia, diputados en este caso. Tienen la enorme responsabilidad de elegir entre levantar la mano a favor del ajuste, a favor del recorte de derechos y de la transformación de la obra social en una gerenciadora de intereses privados; o por el contrario, seriamente instalar el debate de nuestra obra social y como la mejoramos y ampliamos su llegada con soluciones concretas a los trabajadores y trabajadoras. Semejante desafío de discusión no se logra en menos de una semana. Pasados unos días, cuando la espuma baje y queden al desnudo las verdaderas intenciones que se esconden detrás de una fuerte campaña difamatoria, serán ustedes los que en cada ciudad y pueblo de nuestra provincia deberán dar cuenta a las familias de los afiliados a IOSPER", completaron.

"Este viernes 6 de junio, convocamos a todas y todos los trabajadores a participar de un acampe frente a casa de gobierno en donde manifestaremos nuestro más profundo repudio al proyecto de ley OSER que estará siendo tratado en el recinto de la cámara de diputadas y diputados", informaron desde Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de Agmery de parte de Comisión Directiva Central de Agmer