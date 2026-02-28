Agmer denunció irregularidades en la Ayuda Escolar y cuestionó la política salarial

Desde Agmer informaron en redes sociales “no se han liquidado o se ha hecho con montos desactualizados el código de Ayuda Escolar”.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) advirtió, a través de sus redes sociales, que en los recibos de haberes correspondientes al mes de febrero “no se han liquidado o se ha hecho con montos desactualizados el código de Ayuda Escolar”, lo que generó malestar en el sector docente.

Desde el gremio señalaron que el monto de la Ayuda Escolar “no ha sido actualizado desde 2024”, y explicaron que durante 2025 “solo se modificaron los topes que establecen variaciones según la totalidad del haber cobrado”, pero no el valor del beneficio en sí.

Tras rechazar la oferta salarial, Agmer se plegó al paro nacional docente para el 2 de marzo

En ese marco, sostuvieron que esta situación “viene a sumarse a una nueva lógica de ajuste en un contexto donde la inflación real supera a los salarios”, cuestionando así la política salarial vigente y el impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

Dificultades en el sistema digital

A la problemática vinculada con la liquidación del beneficio se sumaron, según indicó el sindicato, inconvenientes técnicos en el sistema de recibos digitales. AGMER manifestó que “son visibles las dificultades que tiene desde el viernes el sistema”, tanto en la App Mi Entre Ríos como en la página web oficial, lo que complicó el acceso a la información por parte de los docentes.

Esta situación generó incertidumbre entre los afiliados, que intentaron verificar los montos percibidos y corroborar la correcta liquidación de los conceptos salariales.

Reclamo Agmer en un contexto de tensión salarial

El planteo del gremio se da en un escenario de tensión paritaria, donde los sindicatos docentes vienen reclamando actualizaciones que acompañen el ritmo inflacionario y garanticen la recomposición del salario real.

Desde AGMER remarcaron que la falta de actualización de la Ayuda Escolar impacta especialmente en el inicio del ciclo lectivo, etapa en la que las familias deben afrontar mayores gastos vinculados a útiles, indumentaria y materiales escolares.

Paro nacional el lunes

En este contexto, el conflicto se inscribe también en el marco del paro nacional docente convocado para el lunes por sindicatos de alcance nacional, en reclamo de una nueva convocatoria a la paritaria federal, actualización del salario mínimo docente y mayor financiamiento educativo.

La medida de fuerza podría tener impacto en distintas provincias, incluida Entre Ríos, donde el inicio del ciclo lectivo se verá atravesado por la protesta.