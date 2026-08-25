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AMET se suma al paro docente de 48 horas convocado por Agmer

Ambos gremios solicitan la reapertura de paritarias para una "recomposición salarial" urgente. AMET también para el jueves y el viernes.

25 de agosto 2026 · 23:19hs
AMET se suma al paro docente de 48 horas convocado por Agmer.

AMET se suma al paro docente de 48 horas convocado por Agmer.

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) confirmó que también parará esta semana, en sintonía con la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que convocó a un paro por 48 horas y movilización provincial por reclamos salariales.

El comunicado de AMET

La medida de fuerza se llevará a cabo este jueves 27 y viernes 28. Ambos gremios solicitan la reapertura de paritarias para una “recomposición salarial” urgente. El gremio de los docentes técnicos informó que, de acuerdo a lo establecido por El Congreso Extraordinario de Delegados, en el marco del Frente Salarial Docente, “se determina la realización de medidas de fuerza en coincidencia con los demás gremios docentes, consistente en un paro de actividades los días 27 y 28 de agosto del corriente año”.

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“Desde AMET ratificamos el reclamo sostenido de lograr una recomposición salarial que realmente iguale la perdida del poder adquisitivo del salario frente al proceso inflacionario”, indicaron.Desde Agmer, en tanto, habían remarcado.

“Necesitamos respuestas, no discursos; porque no podemos seguir permitiendo el deterioro de nuestro salario, demandamos una discusión real y convocatoria a paritaria salarial urgente”, indicaron.

AMET Agmer paro
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