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Agmer se manifestó contra la reforma previsional y por salarios

Docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) volantearon en el acceso al Túnel y otros puntos dela provincia

18 de marzo 2026 · 13:35hs
Docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) volantearon en el acceso al Túnel y otros puntos dela provinciaFoto: AIM

Foto: AIM

Docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) volantearon en el acceso al Túnel y otros puntos dela provincia


Foto: AIM

Docentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) concretaron distintas acciones de visibilización sobre la situación salarial, contra la reforma del sistema previsional que quiere llevar adelante el gobierno de Rogelio Frigerio y rechazar las modificaciones que impulsa la gestión de Javier Milei sobre la Ley de Educación Nacional.

En Paraná, la actividad se desarrolló en el ingreso al túnel subfluvial, donde la seccional local del gremio trabajó de manera conjunta con la seccional Diamante. Allí se realizó una volanteada dirigida a los automovilistas que transitaban por la zona.

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“En el día de hoy, desde Agmer se están llevando acciones en distintos puntos de ingreso a la provincia de Entre Ríos. En el caso de la seccional Paraná, junto a la seccional de Diamante, estamos en el ingreso a lo que es el túnel subfluvial, haciendo una volanteada para compartir con quienes están transitando por acá cuál es la situación salarial de los trabajadores de la educación en la provincia de Entre Ríos”, explicó a AIM el secretario general de Agmer Paraná, Manuel Gómez.

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En ese sentido, el dirigente remarcó que la medida apunta a “plantear esta situación que para nosotros es muy preocupante”, en referencia al contexto salarial docente en la provincia. Además, indicó que la jornada también sirvió para alertar sobre otras iniciativas en discusión: “También estamos dando a conocer la pretendida reforma previsional que quiere avanzar el gobierno provincial y otro de los ejes tiene que ver con la intención de reformar la Ley de educación Nacional”.

Al respecto, el docente destacó que la actividad se desarrolló sin interrupciones del tránsito: “No se realizaron cortes en la ruta sino que fue una volanteada. Se disminuyó la velocidad del tráfico y, obviamente, de manera voluntaria, quien quiso recibir el volante lo recibió”.

Asimismo, valoró la respuesta de quienes circulaban por el lugar: “De parte de los automovilistas tuvimos una muy buena recepción. La verdad que es para destacar el acompañamiento de la ciudadanía entrerriana y, en este caso, también santafesina que está pasando por aquí, y de otras provincias de la Argentina”.

Desde el gremio adelantaron que las acciones continuarán en distintos puntos del territorio provincial como parte de una estrategia para visibilizar los reclamos del sector.

Agmer Paraná Rogelio Frigerio
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