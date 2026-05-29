Agmer discute acciones contra la reforma jubilatoria

Representantes de Agmer, reunidos en Rosario del Tala, analizan acciones a seguir en rechazo de la reforma jubilatoria

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) desarrolla este viernes un nuevo Congreso Extraordinario en Rosario del Tala, en un contexto marcado por el conflicto salarial con el gobierno provincial y el rechazo al proyecto de reforma previsional impulsado por la gestión de Rogelio Frigerio.

El encuentro comenzó a las 9 en la sede sindical ubicada sobre calle Urquiza 540 y corresponde a la tercera sesión del Congreso Extraordinario. Entre los principales temas del orden del día figuran el análisis de la situación nacional y provincial, las estrategias gremiales a seguir y la continuidad del plan de lucha docente.

La convocatoria se produce luego de semanas de tensión entre el gremio y el Ejecutivo entrerriano. Agmer viene cuestionando la política salarial del gobierno y rechazó la última propuesta oficial, de 3,5% ed incremento, que finalmente fue aplicada por decreto. Además, mantiene una fuerte oposición al proyecto de reforma previsional que recientemente tomó estado parlamentario en el Senado provincial.

Escenario actual

Desde el sindicato consideran que el congreso será clave para definir los próximos pasos frente al escenario actual. En los últimos días, docentes y jubilados participaron de movilizaciones en Paraná para manifestar su rechazo a los cambios impulsados en el sistema jubilatorio provincial. AGMER sostiene que la iniciativa afectará a trabajadores activos y pasivos y reclama que no se modifique la Ley 8732.

Hasta el momento no se conocieron resoluciones oficiales del congreso, aunque se espera que durante la jornada se definan posibles acciones gremiales y la continuidad del plan de lucha que Agmer viene llevando adelante en toda la provincia.