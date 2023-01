La Paz: hacha, machete y cuchillos en la casa de su víctima

cuchillos 2.jpg

No podía estar dentro de la vivienda, y no debía acercarse a 300 metros de distancia. No obstante, se encontraba dentro del domicilio de la víctima.

Los efectivos policiales que llegaron a la vivienda de la mujer, fueron amenazados por el agresor, quien exhibió el arsenal de cuchillos que tenía en su poder dentro de una bolsa: un machete, un cuchillo, un hacha de mano, una barreta y elementos de interés que fueron secuestrados para la causa judicial.

Fuentes policiales indicaron que la medida judicial se dispuso ya que este jueves por la tarde el agresor atacó a la víctima con golpes e intentó apuñalarla con un cuchillo. Por ello la víctima se retiró de su casa junto a sus hijos, lo denunció y posteriormente la justicia dispuso la medida cautelar.

El fiscal en turno dispuso la detención y traslado del hombre hacia la Jefatura de La Paz, y quedó a disposición de la magistratura interviniente por los delitos de violencia familiar e incumplimiento de mandato judicial.