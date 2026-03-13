Rocío Rial, la menor de las hijas de Jorge, tiene un perfil bajo y no suele mostrarse públicamente. Pero ahora hizo una excepción para recibir a su hermana

La situación judicial de Morena Rial sumó un nuevo capítulo, cuando se confirmó que la influencer recibió el beneficio de la prisión domiciliaria después de permanecer más de cinco meses detenida en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena. La joven estaba alojada allí tras haber sido señalada como integrante de una banda dedicada al robo de viviendas en la zona norte del conurbano bonaerense. Tras la resolución judicial, Morena fue trasladada para cumplir el arresto en el departamento de su hermana, Rocío Rial, en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión le permite además estar cerca de su hijo Amadeo, de un año, con quien volvió a encontrarse luego de su salida del penal.

El procedimiento incluyó primero su paso por los Tribunales de San Isidro y, posteriormente, el traslado hasta el domicilio ubicado en el barrio porteño de Belgrano. Allí se produjo el esperado reencuentro con su hijo menor, mientras que su otro hijo continúa viviendo en Córdoba junto a su padre. La noticia sobre la concesión de la domiciliaria generó una fuerte repercusión mediática, con varios móviles apostados en la puerta del edificio de Rocío para registrar la llegada.

Rocío y Morena Rial Apareció Rocío Rial tras hacerse cargo del hijo de Morena: qué pasará con Amadeo

Rol decisivo en el entorno familiar

En medio de ese contexto, hubo una imagen que rápidamente llamó la atención: la reaparición pública de Rocío Rial. La hija menor de Jorge Rial, conocida por mantener un perfil muy bajo y por mantenerse al margen de los conflictos familiares que suelen ocupar titulares, fue captada por los fotógrafos cuando su hermana ingresaba al edificio. Las imágenes circularon con rapidez en redes sociales y despertaron numerosos comentarios de usuarios que destacaron tanto su presencia como los cambios en su aspecto.

Durante el período en que Morena estuvo detenida, Rocío mantuvo un rol discreto pero decisivo dentro del entorno familiar. Fue quien se hizo cargo del cuidado de su sobrino Amadeo y, ahora, también quien decidió abrirle las puertas de su hogar para que la influencer pueda cumplir allí la prisión domiciliaria mientras la causa judicial continúa su curso.

Rocío Rial

Desde el balcón del departamento, Morena Rial habló brevemente con el programa A la tarde (América TV), que logró comunicarse con ella a través del portero eléctrico del edificio. “Estoy bien, con mi hijo que está durmiendo la siesta, pero todo tranqui. Al nene siempre lo cuidaron bien, por eso siempre estuve tranquila”, aseguró.

Nueva etapa

La influencer también hizo referencia al tiempo que pasó en la cárcel y a lo que implica esta nueva etapa de encierro en su casa. “No deja de ser un encierro, no deja de ser una cárcel, pero en ningún momento nadie me faltó el respeto y estuvo todo bien”, sostuvo.

Mientras la investigación judicial sigue avanzando, la figura de Rocío quedó inevitablemente en primer plano. Aunque siempre eligió mantenerse lejos de la exposición mediática, su gesto de recibir a su hermana en su casa fue interpretado por muchos como una muestra clara de apoyo en uno de los momentos más complejos que atraviesa Morena Rial.