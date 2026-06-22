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La eSIM, el truco del viajero inteligente para el Mundial 2026

22 de junio 2026 · 12:27hs
La eSIM, el truco del viajero inteligente para el Mundial 2026

El Mundial 2026 está repartido entre Estados Unidos, México y Canadá, y miles de argentinos ya tienen el viaje organizado o lo están terminando de cerrar. Entre pasajes, alojamiento y entradas, el presupuesto llega bastante justo. Y en ese contexto, hay un gasto que muchos no calculan hasta que ya es tarde: la conexión del celular.

El roaming puede convertirse en una factura inesperada que nadie quería. Hay una alternativa que viene creciendo entre los viajeros argentinos y que conviene conocer antes de salir.

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Qué es una eSIM y cómo funciona

Una eSIM es un chip digital que ya viene integrado en el teléfono. A diferencia de la SIM física de toda la vida, no hay que insertar ni retirar nada: se activa directamente desde la configuración del dispositivo, escaneando un código QR o siguiendo unos pasos desde una app.

Lo más práctico es que se puede instalar antes de salir del país, con WiFi, y se activa sola apenas el teléfono se conecta a la red local en destino. La mayoría de los modelos lanzados desde 2018 ya son compatibles (iPhone XS en adelante, Samsung Galaxy S20 en adelante, y buena parte de los Android actuales).

Cómo usar una eSIM para el Mundial

Para quienes van a México, por ejemplo, una eSIM para México de ZenSim se instala en minutos antes de volar, incluye hotspot ilimitado para compartir datos con quien viaje en grupo, y admite recargas desde la app si los datos se terminan antes de lo previsto. Sin cola en el aeropuerto, sin trámites en el destino.

El proceso es simple: se elige el plan en la web, se recibe el código QR por mail, se escanea con el celular conectado a WiFi y listo. Al aterrizar, la eSIM se activa sola. La línea argentina queda activa en paralelo para recibir llamadas o mensajes sin interrupciones.

Por qué el roaming sale tan caro en estas sedes

Los operadores argentinos Personal, Claro y Movistar cobran entre 8 y 18 dólares por día de roaming en Estados Unidos y México, con paquetes que incluyen apenas entre 200 y 500 MB diarios. Sin paquete contratado, el costo por megabyte puede ser directamente devastador.

Para un viaje de diez días al Mundial, el gasto en roaming puede fácilmente superar los 150 dólares, con una calidad de conexión que en muchos casos no justifica ni la mitad. Para alguien que ya destinó varios sueldos al viaje, ese número duele bastante.

Para cualquier viaje de una semana o más al Mundial, la diferencia de precio frente al roaming tradicional es notable. Vale la pena calcularlo antes de salir, que los gastos sorpresa en un viaje así no son bienvenidos por nadie.

Mundial 2026 Truco
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