Anteriormente, la fecha estipulada para esta efeméride era el 14 de mayo por el gol del futbolista Ernesto Grillo a Inglaterra en 1953 y en el estadio de River

22 de junio, día del Futbolista: la historia detrás de la fecha que homenajea a los jugadores argentinos

El Día del Futbolista Argentino se celebra este lunes cuando se cumplen 40 años de uno de los goles más recordados de Diego Maradona al que se denominó como el “gol del siglo” y que fue el segundo tanto del entonces capitán de la Selección argentina en la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra del Mundial de México '86. La efeméride cobra importancia en una fecha muy especial ya que hoy Argentina enfrenta a Austria en el Mundial 2026 con la clasificación a 16avos de final como gran objetivo. La Scaloneta mide sus fuerzas ante el combinado europeo tras la goleada del debut, esperando una nueva gran función Mundialista de su capitán Lionel Messi.

Anteriormente, la fecha elegida era el 14 de mayo, por un gol inolvidable de Ernesto Grillo también ante el equipo inglés, pero en 1953 y en el estadio de River.

Consideran falso el contrato con el que Espert intentó justificar US$200.000 y piden su indagatoria por lavado

Entre los argumentos que impulsaron la modificación, fue que Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) indicó que el segundo gol de Maradona convertido el 22 de junio de 1986 “está considerado el mejor de la historia de los mundiales y el mejor del siglo XX”.

En tanto, el 11 de agosto de 2020, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó a través de un boletín: “Con fundamento en lo precedentemente expuesto y que el gol narrado quedará en la memoria de todo el mundo y especialmente para todo el pueblo argentino, es que Futbolistas Argentinos Agremiados propone a la Asociación del Fútbol Argentino y ésta acepta, sustituir la fecha correspondiente al Día del Futbolista, consignada en el apartado 2 del artículo 28 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 557/09, por la del día 22 de junio de 1986”.

La selección de Bilardo

En el Mundial que se disputó en 1986, la Selección argentina dirigida por Carlos Salvador Bilardo derrotó a Inglaterra por 2-1 en los cuartos de final del certamen con dos goles de Maradona que quedaron en la historia como “la Mano de Dios” y “el gol del siglo”.

22 de junio, día del Futbolista: la historia detrás de la fecha que homenajea a los jugadores argentinos

El primero de los tantos convertidos por Maradona en un estadio Azteca de México con 114 mil espectadores: tras un centro al área grande, la pelota llegó llovida y el entonces capitán de la Selección saltó junto al arquero Peter Shilton, estiró su brazo izquierdo para darle un puñetazo al balón y marcó el gol que fue convalidado por el árbitro tunecino Alí Bennaceur.

En tanto, cuando iban 10 minutos de la segunda etapa, Maradona recibió la pelota tras un pase de Héctor Enrique, giró y, desde el campo argentino, comenzó a esquivar jugadores de Inglaterra para terminar marcando uno de los goles más increíbles convertidos en un Mundial.