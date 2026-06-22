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Hallan un auto abandonado con una nota de auxilio en Santa Fe y buscan a su propietario de Paraná

Gendarmería halló un Gol Trend abandonado en el puente de Colastiné Sur con una nota de auxilio. Su dueño, un hombre de Paraná, permanece desaparecido.

22 de junio 2026 · 10:49hs
Gendarmería halló un Gol Trend abandonado en el puente de Colastiné Sur con una nota de auxilio. Su dueño

Gendarmería halló un Gol Trend abandonado en el puente de Colastiné Sur con una nota de auxilio. Su dueño, un hombre de Paraná, permanece desaparecido.

Este lunes, minutos antes de la una de la madrugada, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) hallaron un automóvil Volkswagen Gol Trend gris, abandonado sobre el puente de Colastiné Sur, ubicado en la Ruta Nacional 168, en la mano que conduce hacia la ciudad de Paraná.

El vehículo se encontraba completamente cerrado y sin ocupantes. En el parabrisas había una nota con la inscripción "SOS" y dos números telefónicos. Su propietario, identificado como B. A. R., de 45 años y oriundo de Paraná, Entre Ríos, permanece con paradero desconocido.

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El hallazgo y la denuncia

Según consignó UNO Santa Fe, la situación fue advertida por el conductor de un tercer vehículo, quien alertó a los gendarmes sobre la presencia del automóvil detenido sobre el viaducto.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que el rodado estaba cerrado y sin ocupantes. Durante una inspección preliminar, observaron desde las ventanillas un teléfono celular con funda azul, ubicado debajo del asiento del acompañante, y una billetera marrón, debajo del asiento del conductor.

A partir de los números telefónicos consignados en la nota, los efectivos tomaron contacto con un hombre que se identificó como hermano del propietario del vehículo. El familiar se presentó en el lugar y aportó datos sobre el titular del rodado, aunque los intentos por comunicarse directamente con B. A. R. resultaron infructuosos.

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Peritajes criminalísticos y secuestro del vehículo

Ante las particulares circunstancias del hallazgo, la novedad fue comunicada al fiscal de Homicidios en turno, el doctor Marchi, quien ordenó la inmediata preservación de la escena, la realización de peritajes criminalísticos sobre el automóvil y su secuestro preventivo.

Además, dispuso la intervención de especialistas para llevar adelante un relevamiento integral en busca de evidencias que permitan determinar qué ocurrió.

Operativo de búsqueda y rastrillajes en la zona

Como parte de las medidas urgentes, el fiscal ordenó la participación de efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de equipos de buzos tácticos, quienes realizaron rastrillajes en el sector del río y en las áreas aledañas al puente.

El objetivo del operativo es localizar al propietario del vehículo o encontrar cualquier elemento que pueda aportar información relevante para avanzar en la investigación, que permanece en pleno desarrollo.

Santa Fe Paraná
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