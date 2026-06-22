Santa Fe: investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

El hecho se registró en la madrugada del domingo, en una vivienda del norte de la ciudad de Santa Fe en la que se hallaron dos personas muertas

El hecho se registró en la madrugada del domingo, en una vivienda del norte de la ciudad de Santa Fe en la que se hallaron dos personas muertas

El norte de la ciudad de Santa Fe se vio sacudido este domingo por la madrugada por el hallazgo de un hombre y una mujer muertos dentro de una vivienda . Vecinos relataron que escucharon fuertes discusiones antes de escuchar detonaciones de un arma de fuego, por lo que los investigadores analizan un posible caso de femicidio seguido de suicidio .

Las primeras informaciones indican que casi sobre las 3 de este domingo, una mujer y un hombre fueron hallados muertos dentro de una vivienda ubicada sobre calle Venezuela al 10400 , en el extremo norte de la ciudad de Santa Fe . Hasta allí se dirigieron efectivos de la policía provincial, alertados por vecinos que informaron sobre un desorden y presuntas detonaciones de arma de fuego en el inmueble mencionado.

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Minutos después de llegar, los agentes fueron abordados por una vecina que manifestó que un menor le había contado que su madre había sido herida por su padre, según consigna UNO Santa Fe.

Hallazgo de dos muertos en una vivienda

Los efectivos ingresaron a la vivienda y encontraron a una mujer y a un hombre tendidos en el suelo, ambos con impactos de bala en la cabeza. Junto al cuerpo del hombre se hallaba un arma de fuego. Pocos minutos después, llegó un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), quien constató el fallecimiento de ambas personas.

Durante la inspección inicial de la escena, los efectivos hallaron una pistola, que fue secuestrada y preservada para los peritajes correspondientes. Las víctimas fueron identificadas como Y. A. M., de 29 años, y J. V., de quien aún no trascendió la edad.

Alerta de uno de los hijos

Personal policial también intervino en la situación de un menor de edad, hijo de la pareja, quien habría dado aviso del hecho a un vecino. Además, se inició la identificación de testigos en el barrio y el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que puedan aportar información.

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y a la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, que dio intervención al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó la intervención de la Brigada de Femicidios, la preservación del menor, la toma de testimonios, el secuestro de registros fílmicos y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial, donde se practicará la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte. Los peritajes en el lugar fueron realizados por personal especializado del área Científica de la PDI.