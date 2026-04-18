Javier Milei en Israel para los festejos de su independencia

El presidente Javier Milei partió este sábado rumbo a Israel , en lo que configura su tercera visita al país de Medio Oriente , asediado por la guerra abierta, y el Gobierno difundió el cronograma de actividades previsto.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas , la delegación compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia) llegará a las 9.30 (hora local) del domingo, a bordo del avión presidencial ARG01 .

Una hora más tarde, y como primera actividad, el mandatario visitará el Muro de los Lamentos, una práctica que estila repetir ante cada viaje al destino. Con agenda propia, a las 16.15, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, se reúne con su par israelí Gideon Sa'ar.

Javier Milei Israel

A las 17.30, el mandatario protagonizará un encuentro con el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, que podría dar lugar al anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al y a la firma de acuerdos conjuntos.

Por la noche asistirá a la pregrabación de la ceremonia del 78.º Día de la Independencia de Israel, lo que se conoce como el encendido de antorchas en Monte Herzl. Se trata de una invitación de Netanyahu, quien convocó además al republicano Donald Trump.

Asimismo, para el lunes, el mandatario será condecorado con el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan en una ceremonia que iniciará a las 10:30, donde está previsto que exponga.

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Durante la jornada también se reunirá además con su par de Israel, Isaac Herzog, a las 15.30, y poco más tarde, visitará la Yeshivá Hebron donde recibirá una distinción de la Academia de Estudios Talmúdicos. Allí también tomará la palabra.

Antes de emprender el regreso, el libertario aprovechará para reunirse con rabinos y visitar la Iglesia del Santo Sepulcro, situada en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Al cierre de la jornada, asistiría a la ceremonia por el 78.º Día de la Independencia de Israel para emprender el regreso a las 23:30 y llegar a media mañana del miércoles.