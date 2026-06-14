Fin de semana trágico en Entre Ríos: ya son 69 las víctimas fatales en siniestros viales

Entre Ríos alcanzó la cifra de 69 víctimas fatales en lo que va del año tras un fin de semana marcado por la muerte de dos jóvenes de La Paz y un santafesino.

Matías Andreotti falleció al chocar en la Ruta 12 (también falleció un santafesino); y Benjamín Flores al impactar contra un camión de residuos. Ambos son de La Paz

Entre Ríos alcanzó la alarmante cifra de 69 víctimas fatales en lo que va del año tras un fin de semana marcado por el dolor. El foco de la tragedia se centró principalmente en la localidad de La Paz, donde la pérdida de dos de sus vecinos —un joven profesional de la educación y un adolescente de apenas 16 años— generó profundo dolor.

El fin de semana de duelo para La Paz había comenzado prematuramente el viernes, con otro hecho desgarrador. Benjamín Flores, un adolescente de 16 años, falleció tras protagonizar un siniestro vial mientras circulaba en su motocicleta.

El joven chocó contra un camión recolector de residuos en la intersección de calles Echagüe y 9 de Julio .La muerte de Benjamín dejó a una familia devastada y con dificultades económicas para afrontar los servicios fúnebres. Ante esta situación, se inició una campaña solidaria en redes sociales para costear los gastos del sepelio, que se realizó el sábado en su casa en el barrio La Milagrosa.

Accidente La Paz

Choque en la Ruta 12

En las primeras horas de ayer, el kilómetro 598 de la Ruta Nacional N° 12 fue el escenario de un siniestro vial devastador. Por causas que aún son materia de investigación por parte de la Policía Científica, una camioneta Volkswagen Saveiro blanca y una Peugeot Partner gris colisionaron de manera frontal con una violencia extrema.

Al mando de la Saveiro circulaba Matías Gabriel Andreotti, de 24 años, un joven muy querido en la zona de La Paz y Santa Elena. En sentido contrario, en la Peugeot Partner, viajaba Héctor Manuel Orzusa, de 66 años, oriundo de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe. De acuerdo con los reportes oficiales, Andreotti circulaba de sur a norte, mientras que Orzusa lo hacía en sentido opuesto.

Ruta 12 choque frontal fallecidos La Paz

El impacto fue de tal magnitud que ambos conductores perdieron la vida de forma instantánea en el lugar del hecho. Junto a Orzusa viajaba su pareja, Silvia Lucía Gardini, de 64 años, quien logró sobrevivir al choque pero debió ser trasladada de urgencia al Hospital 9 de Julio de La Paz para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas. En el sitio trabajaron incansablemente efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y especialistas de la División Policía Científica para realizar las pericias necesarias y despejar la ruta.

La noticia de la muerte de Matías Gabriel Andreotti generó un dolor profundo y transversal en la comunidad educativa. Matías no solo era estudiante del Profesorado en Educación Tecnológica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) en la sede de Santa Elena, sino que ya ejercía su vocación como docente en la Escuela de Educación Técnica N° 1 “España” de La Paz. Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida. La UADER Santa Elena emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias a familiares y amigos ante la pérdida de quien definieron como un miembro valioso de su comunidad universitaria.

Por su parte, la Supervisión Zona B de la Dirección Departamental de Educación (DDE) de La Paz manifestó su apoyo incondicional a la directora Moira Balbuena, madre del joven, señalando que la partida de Matías deja una “huella profunda” y ofreciendo su acompañamiento en este proceso tan duro. Los restos de Matías fueron inhumados ayer en el cementerio de La Paz, en medio de una despedida cargada de tristeza.

Datos oficiales

Estos tres fallecimientos elevan la cifra total de muertos en siniestros viales en Entre Ríos a 69 víctimas en lo que va del 2026. Si se analizan los datos previos proporcionados por el Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos, hasta el 7 de junio se habían registrado 330 siniestros, con 50 de ellos de carácter fatal, resultando en 66 personas fallecidas y casi 800 personas involucradas en total.